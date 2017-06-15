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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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В городе Касимове Рязанской области состоялся молодежный форум «Лето славится трудом»

15:09 / Общество
В городе Касимове Рязанской области состоялся молодежный форум «Лето славится трудом»

Для полутора тысяч школьников и студентов, живущих в Касимове, лето – возможность не только отдохнуть, но и заработать. Чтобы помочь им трудоустроиться, сформировать у ребят потребность жить и трудиться на родной земле, коллектив Центра молодёжных и общественных инициатив разработал проект «Развитие гражданской и творческой активности молодёжи через вовлечение в социально-значимую деятельность».

– Уже сегодня благодаря проекту, поддержке регионального и местного отделений партии «Единая Россия», администрации, работодателей, Центра занятости населения более 140 ребят из 12 трудовых отрядов отправятся на предприятия и строительные объекты, в учреждения и летние лагеря, – сказала во время презентации проекта руководитель инициативной группы Татьяна Буданова. – Для нас важно, что наша инициатива созвучна позиции главы региона Николая Любимова, который уделяет большое внимание тому, чтобы молодёжь Рязанщины получала больше возможностей для развития и воплощения своих идей.

Ребят приветствовала директор школы № 1 Ирина Голубева. Она передала ребятам слова напутствия главы региона:

– Николай Любимов нацеливает молодежь на активное отношение к жизни. А мы, взрослые, в свою очередь, постараемся поддерживать все благие начинания молодежного актива.

Затем заместитель главы администрации Нина Никитина и депутат гордумы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Олег Семенов вручили председателям отрядов трудовые путевки. После чего все трудоотрядовцы дали клятву усердно работать на благо Касимова.

Ребятам предстоит заниматься благоустройством общественных территорий, пробовать свои силы на строительных объектах, вести экологическую деятельностью. Они будут трудиться целый месяц, с понедельника по пятницу, по 4 часа в день.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июня 2017 года
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