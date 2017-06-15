Вопросы развития дорожной инфраструктуры области обсудили во время встречи глава рязанского региона Николай Любимов и руководитель Росавтодора Роман Старовойт

Как было сегодня отмечено, в 2017 году финансирование федеральных дорог в Рязанской области по сравнению с прошлым сезоном увеличено Росавтодором на 38 процентов (до 6,5 млрд рублей). В два раза выросли объемы выделяемых средств на капитальный ремонт трасс. К концу года это позволит отремонтировать 146 километров дорожной сети. Еще на 26,5 км будет выполнено устройство защитных слоев покрытия. Свыше 5 км планируется ввести в эксплуатацию по итогам реконструкции.

По словам Романа Старовойта, в настоящее время 78 процентов федеральных трасс на территории области приведено в нормативное состояние. Этот показатель выше среднего уровня по стране. Уже к концу следующего года вся сеть подведомственных Росавтодору дорог будет отремонтирована и соответствовать нормативам.

В качестве одного из приоритетов работы на трассе М-5 «Урал» было названо строительство Южной объездной дороги вокруг Рязани. Стороны договорились о подготовке проектной документации с последующим запросом на федеральное финансирование объекта. Ввод в эксплуатацию Южного объезда позволит решить проблему с выводом транзитного транспорта за пределы улично-дорожной сети города. В результате сократится количество автомобильных заторов, а также уменьшится аварийность.

Кроме того, Росавтодор к концу года планирует завершить разработку проектной документации на реконструкцию участка федеральной трассы Р-22 «Каспий» (с 234 по 250 км). По итогам работ будет подана заявка на выделение средств из государственного бюджета с тем, чтобы реализовать проект в течение 2018-2019 гг. Параллельно будет подготовлено предложение о начале проектирования следующего участка этой трассы (с 260 по 280 км).

При выполнении ремонта и реконструкции автомагистралей будут продолжены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. Установка в качестве эксперимента на ряде участков федеральной трассы М-5 тросовых ограждений для разделения встречных потоков позволила снизить количество ДТП и тяжесть последствий аварий. В ходе дальнейших работ на трассе М-5 «Урал» практика использования такого оборудования будет продолжена. На отдельных участках федеральные дорожные службы также выполнят расширение проезжей части для создания полос безопасности.

Глава Росавтодора Роман Старовойт подчеркнул, что помимо развития федеральной сети ведомство продолжит оказывать финансовую поддержку Рязанской области для выполнения региональных программ по ремонту и строительству дорог в городах и сельских поселениях.

По словам главы региона Николая Любимова, на эти цели в Дорожный фонд области уже перечислен 1 млрд. рублей. Более половины этих средств (625 млн. рублей) направлено на выполнение мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», согласно которому половина трасс Рязанской агломерации к концу года будет приведена в нормативное состояние. Так, 150 млн. рублей направлено на капитальный ремонт пяти мостовых сооружений, также будут отремонтированы шесть дорог, ведущих к агропредприятиям в районах области. Кроме того, глава региона Николай Любимов отметил, что в 2018 году область планирует подать заявку на выделение федеральных трансфертов для строительства путепровода через железнодорожные пути на участке обхода города Сасово.

В рамках встречи также обсуждались вопросы передачи ряда участков региональных дорог в федеральную собственность.

Источник: сайт правительства Рязанской области