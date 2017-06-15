На двух участках автодорог Рязани временно ограничат движение транспорта

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с проведением ремонтных работ теплосети на улице Новой в районе дома №27а и на пересечении Первомайского проспекта с улицей Маяковского движение общественного транспорта будет организовано по временной схеме.

Изменения коснутся троллейбусных маршрутов №№2, 15 и 16. На период проведения работ троллейбусы маршрута №2 с 14 до 16 июня при движении со стороны Дашково-Песочни на участке между остановками «Кальное» и «Дом художника» следуют по Касимовскому шоссе – улице Грибоедова – улице Есенина – улице Ленина – Соборной улице.

Троллейбусы маршрута №16 с 15 по 16 при движении со стороны Московского шоссе следуют до разворотного круга на Соборной площади и обратно.

Троллейбусы маршрута №15 с 14 июня до 15 июня при движении со стороны Дашково-Песочни на участке между остановками «Кальное» и «Радиоуниверситет» следуют по Касимовскому шоссе – улице Грибоедова – улице Есенина – улице Ленина – Соборной улице – Первомайскому проспекту – улице Дзержинского.