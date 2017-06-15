В Ухоловском районе Рязанской области провели фольклорный фестиваль

Коллектив «Варварушка» был основан в селе Дегтяные Борки еще в 1936 году. В свое время слава «Варварушки» гремела на всю Россию. В 1977 году коллектив исполнил свои песни на Всероссийском смотре народного творчества, стал его дипломантом и был награжден медалями. Песни коллектива народной песни Ухоловского района были записаны на грампластинку фирмой «Мелодия», а в 2001 году был выпущен золотой диск фольклора России с записями Дегтяно-Борковского фольклорного ансамбля.

Чтобы возродить интерес жителей и гостей региона к фольклору, популяризировать творчество ансамбля, когда-то прославившего Ухоловский район на всю Россию, коллектив Центральной районной библиотеки разработал проект «Истоки Ухоловской земли». Глава региона Николай Любимов уверен, что у Рязанской области огромный туристический потенциал, а поддержка и продвижение самобытного народного творчества – один из способов сделать регион еще более привлекательным для самих жителей и гостей.

Старт проекта состоялся в муниципальном культурном центре «Победа». Здесь прошел районный фестиваль под названием «Варварушка» – жизнь как песня», являющийся одним из элементов обширной культурной программы. В день открытия фестиваля в фойе муниципального культурного центра были развернуты выставки декоративно-прикладных изделий народного творчества района, а также народных костюмов села Дегтяные Борки.

Зрители услышали от ведущих интересный рассказ об истории создания ансамбля, о самой Варваре Архиповне, о творчестве этого самодеятельного народного коллектива и даже смогли увидеть на экране фрагмент его выступления в городе Москве в концертном зале им. Чайковского в 1957 году. Затем состоялся концерт обновленного состава «Варварушки», основу которого сегодня составляют такие же звонкоголосые и задорные, как и их предшественницы, и по-настоящему любящие задушевную русскую песню жительницы села – Елена Канаева, Галина Лазутина, Светлана Макарова, Любовь Мисаилова, Галина Минкина и Татьяна Голикова.

В презентации проекта также участвовали ансамбль Детской школы искусств, вокальный ансамбль МКДЦ «Ухолово» «Отрада», хор ветеранов «Надежда», хор работников культуры, лауреат многих музыкальных конкурсов Олег Щевьев, Лиза Долгая и солисты детского вокального ансамбля «Ладушки» Тимофей Дворянкин и Ксения Глазкова.

В дальнейшем в районе создадут агитбригаду, которая будет ездить по населенным пунктам района и проводить концерты, интерактивные игры для детей и взрослых, рассказывать сельчанам о творчестве талантливых предков.