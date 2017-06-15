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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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В Рязанской области проверили точки продаж пищевой и непищевой спиртосодержащей продукции

16:49 / Общество

Как сообщает сайт правительства области, с апреля по июнь в регионе проверили 129 торговых объектов, в которых реализуется спиртосодержащая продукция. В шести из них обнаружили спиртосодержащую непищевую продукцию, запрещенную к реализации, с содержанием этилового спирта более 28 процентов и с ценой розничной продажи ниже установленной. Продукцию общим объемом 7,616 литров изъяли из оборота, на предпринимателей наложены штрафы на общую сумму 18 тысяч рублей. Кроме того, в ходе проверок были выявлены другие нарушения законодательства, по факту которых возбуждены и рассмотрены 12 дел об административном правонарушении с наложением штрафных санкций в размере 71 000 рублей.

Работа по профилактике употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции среди населения осуществляется во взаимодействии с учреждениями здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, поселковыми и сельскими клубами, библиотеками, волонтерскими объединениями. Так, в настоящее время в детских загородных оздоровительных учреждениях проводится областная профилактическая межведомственная акция «Лето дарит здоровье детям». Она направлена на пропаганду здорового образа жизни, профилактику табакокурения, алкоголизма и наркомании.

В рамках этой работы школьников и студентов привлекают к активной творческой и социально значимой деятельности, регулярным занятиям физкультурой и спортом. В Рязанской области работают 50 детско-юношеских спортивных школ, где обучается около 32 тысяч человек. Действует 290 молодежных и детских общественных объединений, которые ежегодно организуют порядка 600 мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июня 2017 года
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