Глава Рязанского региона Николай Любимов: «В регионе здравоохранение является одним из приоритетов социальной политики»

Такое заявление глава Николай Любимов сделал на XXVI конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

Говоря о перспективах развития социальной сферы, глава региона назвал здравоохранение важнейшим направлением.

В регионе здравоохранение является одним из приоритетов социальной политики. Работа отрасли напрямую влияет на демографическую ситуацию, на социальное благополучие людей. Поэтому целый блок Майских Указов Президента РФ Владимира Путина касается развития системы медицинский помощи, подчеркнул Николай Любимов.

Глава региона отметил, что качественные и доступные медицинские услуги должны получать все жители области, как в крупных городах, так и в сельских районах. Для этого будет продолжена работа по укреплению материально-технической базы здравоохранения, и в первую очередь, строительство нового комплекса БСМП на 540 мест. «Кроме того, улучшить работу первичного звена позволит участие региона в федеральном проекте «Бережливая поликлиника», разработанного государственной корпорацией «Росатом». Это позволит сократить время, которое пациент проводит в ожидании приема, оптимизировать работу специалистов, регистратуры, и лаборатории»,– цитирует Николая Любимова сайт правительства области. Глава региона уточнил, что в настоящее время проект реализуется в двух поликлиниках Рязани, и до конца 2017 года будет проходить еще в двух медицинских организациях.

Особое внимание он акцентировал на работе по обеспечению медицинским обслуживанием сельских жителей. «Это делается, в том числе, за счет расширения сети фельдшерско-акушерских пунктов. Сейчас мы можем строить не более 2-3 ФАПов в год. Я предложил рассмотреть на федеральном уровне вопрос о выделении средств на эти цели. Если инициатива будет поддержана, то их количество вырастет до 5», – подчеркнул глава региона.