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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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В Рязани прошли первые в истории города дуэльные состязания в рамках турнира по фехтованию

16:59 / Спорт
В Рязани прошли первые в истории города дуэльные состязания в рамках турнира по фехтованию

Школа фехтования «Фламберг» при содействии муниципального центра развития социальной активности молодежи «Потенциал», выступила организатором первого городского турнира по фехтованию. За кубки победителей поборолись фехтовальщики трех рязанских клубов: «Warning fencing team», «Монсальват», и фехтовально-ролевого клуба «Новая кровь». Как сообщает сайт администрации областного центра, турнир прошел на площадке спортивного комплекса «Акробат».

По результатам турнира, проходившего в двух квалификациях, победителями стали:

В старшем эшелоне:

1 место – Евгений Фомичев, воспитанник школы фехтования «Фламберг»;

2 место – Алексей Слепов, воспитанник студии «Монсальват»;

3 место – Аяз Шагапов, фехтовально-ролевой клуб «Новая кровь».

В базовом эшелоне:

1 место – Евгений Хачатурьянц, школа фехтования «Фламберг»;

2 место – Артем Жалюк, воспитанник студии «Монсальват»;

3 место – Дарья Чичулина, фехтовально-ролевой клуб «Новая кровь».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июня 2017 года
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