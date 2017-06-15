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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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В этом году в Рязанской области газифицируют 11 сел и деревень

17:13 / Экономика

Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия области, в регионе прошел отбор муниципальных образований для предоставления субсидий на финансирование строительства (реконструкции) сетей газоснабжения.

Одним из ключевых критериев при отборе проектов стало наличие в населенном пункте сельскохозяйственного производства, реализация инвестиционных проектов в сфере АПК и количество созданных и планируемых в перспективе рабочих мест.

Согласно решению комиссии субсидии будут предоставлены на развитие сетей газоснабжения в Шиловском, Клепиковском, Кораблинском, Милославском, Михаловском, Сасовском, Рыбновском, Старожиловском, Шацком и Чучковском районах. Уже в этом году здесь будут выполнены работы по газификации. В общей сложности в этом году планируется ввести в эксплуатацию 31,3 км распределительных газовых сетей.

В рамках работы по развитию газификации в сельской местности по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» Рязанской области выделены субсидии из федерального бюджета в объеме 10,209 миллиона рублей. С учетом субсидий из областного бюджетов общий объем финансирования составит 24,617 миллиона рублей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июня 2017 года
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