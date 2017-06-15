В Рязани активно реализуется проект «Бережливая поликлиника»

Он стартовал 2 мая в городской детской поликлинике №7 и городской поликлинике №6. Суть проекта «Бережливая поликлиника» заключается в том, чтобы сократить время, которое пациент проводит в поликлинике, оптимизировать работу регистратуры, врачей и лаборатории, а также создать доброжелательную атмосферу в лечебном учреждении.

Для ознакомления с первыми результатами внедрения принципов бережливого обслуживания в поликлиниках Рязанской области, а также проведения дополнительного обучения прибыли представители «Росатома», к которым присоединились рабочие группы из министерства здравоохранения Удмуртской республики и министерства здравоохранения Пензенской области. В скором времени в этих регионах будет внедрен проект «Бережливая поликлиника».

Первым учреждением, которое посетили гости, стала городская детская поликлиника № 7. Они ознакомились с внешним видом входных групп, регистратуры и холлов. В фойе поликлиники размещены электронное табло и стенды с расписанием работы врачей, инфоматы для записи на прием к врачу, листы предложений от сотрудников медицинской организации и от пациентов по улучшению деятельности поликлиники. После осмотра кабинетов рабочие группы и представители «Росатома» посетили актовый зал, в котором создана комната «Обея» для обучения персонала медицинской организации.

В городской поликлинике № 6 участники проекта ознакомилась с этапами внедрения принципов «Бережливой поликлиники» в медико-профилактическом корпусе Рязанского государственного медицинского университета, где размещен симуляционный центр для подготовки медицинского персонала и студентов.

В Центре медицинской профилактики, медицинской аналитики и информационных технологий состоялось обучение рабочих групп, прибывших в Рязанскую область из Удмуртской республики и Пензенской области. Представители «Росатома» поделились теоретическими знаниями и практическими навыками по организации деятельности «Бережливых поликлиник».

До конца 2017 года тиражирование проекта планируется еще в двух медицинских организациях: городской детской поликлинике № 1 и поликлинике при Рязанской ЦРБ.

По мнению главы региона Николая Любимова, реализация проекта, разработанного государственной корпорацией «Росатом», позволит в перспективе решить проблему с очередями в поликлиниках путем оптимизации работы врачей, регистратуры и лабораторий. Глава региона отметил, что этот проект уже реализуется в нескольких регионах и доказал свою эффективность.