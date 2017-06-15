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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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В Рязанском районе благоустроили «Тропу Паустовского»

17:20 / Общество
В Рязанском районе благоустроили «Тропу Паустовского»

В год 125-летнего юбилея великого русского писателя Константина Паустовского жители села Заборье занялись благоустройством маршрута, по которому в своё время очень любил гулять писатель – тропы, проходящей по берегам Уржинского, Сегденского и Ласковского озёр. Ученики и учителя Заборьевской школы разработали и приступили к реализации проекта «Тропа Паустовского - средство воспитания любви к природе и истории родного края», объединяющего в себе экологическую и эстетическую тематику.

Огромное спасибо главе Заборьевского сельского поселения, администрации Рязанского района и коллективу Заборьевской школы за активное участие в проекте, а партии «Единая Россия» - за поддержку. Наши дети постоянно бывают на этих озёрах, творчество Паустовского приучает их к внимательному и бережному отношению к природе. И учителя, и ученики каждый год проводят субботники по очистке берегов от мусора, – сказал один из инициаторов, руководитель педагогического коллектива Заборьевской средней школы Виктор Чукалин, добавив, что сам проект задумывался как ответ на призыв главы региона Николая Любимова сохранять и приумножать природные богатства родного края.

Торжественный старт проекту дали 14 июня на берегу Ласковского озера. Здесь была обустроена беседка для общения и творчества, которую назвали «Стоянка Паустовского». В дальнейшем в ней будут проводить творческие вечера и тематические встречи.

В день старта проекта несколько групп, состоящих из детей и взрослых, прошли по тропе, где гулял Паустовский, на трёх образовательных станциях познакомились с разнообразием флоры и фауны Мещёрского края, поучаствовали в интеллектуальных конкурсах и викторинах. Для творческих натур организаторы подготовили мастер-класс – роспись красками древесных спилов. Неудивительно, что под впечатлением от экскурсии художники запечатлели не автомобили и дома, а красоты природы, животных и птиц.

Наша область может и должна стать привлекательной для туристов, об этом говорит глава региона Николай Любимов. Он также уделяет большое внимание сохранению окружающей среды и нацеливает молодежь на активное, неравнодушное отношение к жизни и окружающему миру, - напомнил депутат Рязанской областной Думы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Николай Митрохин. – На мой взгляд, этот проект объединяет основные направления, отмеченные Николаем Любимовым как приоритетные для региона.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июня 2017 года
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