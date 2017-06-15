06:38 МСК
Четверг
15 / 06 / 2017
Выпуск № 108 (5395)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
109

В хозяйствах Рязанской области приступили к заготовке кормов

17:31 / Экономика

По состоянию на 14 июня в хозяйствах области скосили 5,4 тысячи гектаров естественных и сеяных трав, заготовили 0,1 тысячи тонн сена, 17 тысяч тонн сенажа, 3 тысячи тонн готового силоса.

Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия области, ходе посевной кампании в регионе посеяли 41,5 тысячи гектаров однолетних трав, включая озимые на зеленый корм, кукурузы на кормовые цели – 33,3 тысячи гектаров. Кормовые культуры размещены на площади свыше 156 тысяч гектаров.

Всего в зимовку 2017-2018 годов планируется заготовить 146 тысяч тонн сена, 301 тысячу тонн сенажа, 573 тысяч тонн силоса. Это позволит обеспечить не менее 25 центнеров кормовых единиц на одну условную голову крупного рогатого скота.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В этом году в Рязанской области газифицируют 11 сел и деревень

За неделю в Рязанской области подешевели куриные яйца, сахар и рыба, но подорожали капуста, яблоки и морковь

Фермеры Рязанской области получили гранты

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:27
В Рязанской области столкнулись две иномарки
17:20
В Рязанском районе благоустроили «Тропу Паустовского»
17:14
В Рязани активно реализуется проект «Бережливая поликлиника»
17:13
В этом году в Рязанской области газифицируют 11 сел и деревень
16:59
В Рязани прошли первые в истории города дуэльные состязания в рамках турнира по фехтованию
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы