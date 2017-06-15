В хозяйствах Рязанской области приступили к заготовке кормов

По состоянию на 14 июня в хозяйствах области скосили 5,4 тысячи гектаров естественных и сеяных трав, заготовили 0,1 тысячи тонн сена, 17 тысяч тонн сенажа, 3 тысячи тонн готового силоса.

Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия области, ходе посевной кампании в регионе посеяли 41,5 тысячи гектаров однолетних трав, включая озимые на зеленый корм, кукурузы на кормовые цели – 33,3 тысячи гектаров. Кормовые культуры размещены на площади свыше 156 тысяч гектаров.

Всего в зимовку 2017-2018 годов планируется заготовить 146 тысяч тонн сена, 301 тысячу тонн сенажа, 573 тысяч тонн силоса. Это позволит обеспечить не менее 25 центнеров кормовых единиц на одну условную голову крупного рогатого скота.