В Рязанской области столкнулись две иномарки

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, ДТП произошло сегодня днем на 163км трассы М-5 в Рыбновском районе. Информация о ДТП поступила на пульт дежурного «01» в 16.00. По уточненной информации произошло столкновение двух автомобилей «Рено» и «Хонда». Имеется пострадавший. На ликвидацию последствий ДТП выезжали 1 пожарный автомобиль и 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.