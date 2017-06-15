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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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В Рязанской области столкнулись две иномарки

18:27 / Происшествия

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, ДТП произошло сегодня днем на 163км трассы М-5 в Рыбновском районе. Информация о ДТП поступила на пульт дежурного «01» в 16.00. По уточненной информации произошло столкновение двух автомобилей «Рено» и «Хонда». Имеется пострадавший. На ликвидацию последствий ДТП выезжали 1 пожарный автомобиль и 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июня 2017 года
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