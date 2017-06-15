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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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«Единая Россия» выдвинула кандидатом в губернаторы Рязанской области Николая Любимова

18:28 / Власть
Автор фото: Александр Королев | «Единая Россия» выдвинула кандидатом в губернаторы Рязанской области Николая Любимова
Фото: Александр Королев.

Вопрос о выдвижении кандидата на должность губернатора Рязанской области стал главным на XXVI конференции регионального отделения «ЕР», прошедшей в среду, 14 июня, в рязанском Дворце молодежи.

Партийцы на конференции подвели итоги предварительного голосования на выборах губернатора, стартовавшего в марте.

Предварительное голосование – процедура, предусмотренная уставом «Единой России». Правом выдвижения кандидатур обладали члены регионального политсовета и президиум генерального совета партии. В итоге участниками предварительного голосования стали президент Рязанской торгово-промышленной палаты, депутат Рязанской областной Думы Татьяна Гусева, начальник 309 центра специальной физической подготовки и выживания Воздушно-десантных войск, депутат Рязанской областной Думы Сергей Лукьянов, глава региона Николай Любимов и заведующий травмоцентром областной клинической больницы, сопредседатель регионального отделения ОНФ в Рязанской области Владимир Юдин. Каждый из кандидатов провел встречи с секретарями местных и первичных отделений партии, внес свои предложения в программу развития региона.

Победитель определился по результатам тайного голосования делегатов на партийной конференции. По итогам подсчета голосов лидером стал Николай Любимов – он набрал 125 голосов. Татьяну Гусеву поддержали восемь делегатов, по семь голосов получили Сергей Лукьянов и Владимир Юдин.

Николай Любимов поблагодарил партийцев за доверие, отметив, что это кредит доверия, который предстоит оправдать.

На конференции была принята также предвыборная программа «ЕР», с которой партия пойдет на выборы главы региона. По словам секретаря регионального отделения «Единой России» Аркадия Фомина, безусловными приоритетами в ней являются развитие и сбережение человеческого капитала, реализация Майских указов Президента России, обеспечение устойчивого экономического роста, укрепление социальной сферы, создание комфортных условий проживания, благоприятной городской среды.

– Важно, что приоритеты в программе кандидата в губернаторы расставили сами люди, – подчеркнул Аркадий Фомин.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июня 2017 года
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