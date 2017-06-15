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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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В Рязани избран лидер регионального Союза строителей

18:33 / Общество
В Рязани избран лидер регионального Союза строителей

На отчетно-выборном собрании говорили не только о положительных моментах в строительной отрасли, но и о недостатках, которые мешают двигаться вперед.

Собрание прошло с участием заместителя председателя правительства области Андрея Савичева, представителей министерств и ведомств. Директор строительного колледжа Александр Суслов, руководители Рязанского кирпичного завода Василий Горшков и ООО «Спасские пески» Сергей Радин и многие другие подчеркивали, что Союз строителей является объединяющим звеном в системе отрасли, активно помогает решать проблемные вопросы.

Участники собрания вновь единодушно избрали председателем регионального Союза строителей Лему Рамазановича Шаипова.

 Фото Валентины Севастьяновой

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июня 2017 года
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