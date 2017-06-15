В Рязани избран лидер регионального Союза строителей

На отчетно-выборном собрании говорили не только о положительных моментах в строительной отрасли, но и о недостатках, которые мешают двигаться вперед.

Собрание прошло с участием заместителя председателя правительства области Андрея Савичева, представителей министерств и ведомств. Директор строительного колледжа Александр Суслов, руководители Рязанского кирпичного завода Василий Горшков и ООО «Спасские пески» Сергей Радин и многие другие подчеркивали, что Союз строителей является объединяющим звеном в системе отрасли, активно помогает решать проблемные вопросы.

Участники собрания вновь единодушно избрали председателем регионального Союза строителей Лему Рамазановича Шаипова.

Фото Валентины Севастьяновой