7,5 миллиона рублей будет выделено на реализацию муниципальных инициатив в Рязанской области

Об этом глава региона Николай Любимов рассказал на XXVI конференции регионального отделения партии «Единая Россия»

Как сообщает сайт правительства области, Николай Любимов подчеркнул, что формирование современной городской среды является одной из основных задач. «Инициатива выдвинута обществом, и поддержана Президентом РФ Владимиром Путиным», – отметил Николай Любимов. По его словам, путь к реальному улучшению лежит через конкретные дела: благоустройство дворов, микрорайонов, строительство дорог, социальных объектов, через создание всей необходимой инфраструктуры. «При этом все значимые для определенной территории вопросы должны решаться в диалоге между обществом и властью. Надо уметь слышать людей и работать для людей, учиться понимать друг друга, тогда результат будет гораздо эффективнее», – подчеркнул глава региона.

Николай Любимов отметил, что во время встреч с представителями общественности граждане рассказывали о реально существующих проблемах и предлагали пути их решения. «В этом году на реализацию муниципальных инициатив впервые выделены средства из областного бюджета. Общая сумма составит 7,5 миллионов рублей», – отметил Николай Любимов. Он уточнил, что инициативы касаются обустройства мемориальных комплексов, благоустройства рекреационных зон, установки детских спортивных площадок. Сейчас проходит конкурс, по его итогам поддержку получат не менее 25 проектов.