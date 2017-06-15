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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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Глава Рязанского региона Николай Любимов: «В первую очередь нужно приводить экономику к современному формату»

18:50 / Власть
Об этом Николай Любимов заявил на XXVI конференции регионального отделения партии «Единая Россия»

Как сообщает сайт правительства области, рассказывая о программе развития региона, Николай Любимов отметил, что в области есть необходимые институты для развития экономики, которые следует наполнить современным содержанием.

Для того, чтобы область вошла в число территорий с действительно высоким уровнем социального самочувствия граждан, в первую очередь нужно приводить экономику к современному формату, создавать высокотехнологичные рабочие места, – сказал глава региона.

Он обозначил основные направления деятельности по развитию реального сектора экономики региона на ближайшую перспективу.

По словам Николая Любимова, работа с предприятиями, независимо от их формы собственности, будет строиться на основе единых и понятных для всех правил игры, обеспечения прозрачности инвестпроцесса, использования формата «одного окна» и индивидуального подхода там, где это необходимо.

За счет внедрения этих принципов регион в перспективе может войти в ТОП-10 национального инвестиционного рейтинга. Нам вполне по силам увеличить объем инвестиций в три раза в течение трех лет, – подчеркнул глава региона.

Он уточнил, что необходимо максимально упростить процедуры ведения бизнеса, и, таким образом, снизить на него давление. Николай Любимов добавил, что первые поручения в этом направлении уже даны. Кроме того, продолжится работа по улучшению качества деловой среды за счет взаимодействия с бизнес-сообществом, и активного продвижения возможностей региона. Также будет совершенствоваться инвестиционная инфраструктура, в том числе на основе государственно-частного партнерства, стимулирование модернизации действующих производств и подготовка специалистов, востребованных на рынке труда. 

Отдельное внимание будет уделено начинающим свой бизнес. Стартапы нуждаются в особой помощи, и она должна быть оказана, – отметил глава региона.

Характеризуя АПК, Николай Любимов отметил, что это достаточно развитый сектор экономики региона, успешно осваивающий импортозамещение, постоянно расширяющий рынки сбыта. «В области есть современные агро-производства, которые работают очень эффективно. Уверен, что на них будут равняться и другие хозяйства. А мы, со своей стороны, окажем возможную господдержку», – сказал Николай Любимов.

По словам главы региона, важно сохранить и усилить динамику развития в малом и среднем предпринимательстве, где занято 30 процентов работоспособного населения области. Для стимулирования деловой активности будут использовать современные инструменты. «Нужно упорядочить существующие льготы, сделать их более адресными, отказаться от неэффективных механизмов. При этом все решения по настройке системы преференций будут приниматься совместно с деловым сообществом», – подчеркнул глава региона.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июня 2017 года
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