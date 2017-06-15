ДТП произошло примерно в 18.45 на Московском шоссе напротив ТЦ Премьер. Столкнулись три иномарки, одна из которых врезалась в фонарный столб. Один человек пострадал. По предварительной информации одна из машин -участников ДТП ехала со скоростью около 120 км/ч. На месте работают пожарные и сотрудники полиции.
Страшная авария в Рязани: в столкновении трех иномарок пострадал человек
19:29 14.06.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июня 2017 года
Ранее по теме:
В Рязанской области столкнулись две иномарки
В центре Рязани большегруз зацепил светофор