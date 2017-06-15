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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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Страшная авария в Рязани: в столкновении трех иномарок пострадал человек

19:29 / Происшествия
Автор фото: Марина Шерфединова | Страшная авария в Рязани: в столкновении трех иномарок пострадал человек
Фото: Марина Шерфединова.

ДТП произошло примерно в 18.45 на Московском шоссе напротив ТЦ Премьер. Столкнулись три иномарки, одна из которых врезалась в фонарный столб. Один человек пострадал. По предварительной информации одна из машин -участников ДТП ехала со скоростью около 120 км/ч. На месте работают пожарные и сотрудники полиции.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июня 2017 года
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