Страшная авария в Рязани: в столкновении трех иномарок пострадал человек

ДТП произошло примерно в 18.45 на Московском шоссе напротив ТЦ Премьер. Столкнулись три иномарки, одна из которых врезалась в фонарный столб. Один человек пострадал. По предварительной информации одна из машин -участников ДТП ехала со скоростью около 120 км/ч. На месте работают пожарные и сотрудники полиции.