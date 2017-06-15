Российская драматургия: новые имена

На сцене Рязанского театра драмы прошли показы произведений молодых российских драматургов в рамках XXX Всероссийского семинара «Авторская сцена»

Союз театральных деятелей России проводит семинар, посвященный работам молодых российских драматургов, уже в 30-й раз. То, что местом его проведения выбран наш город, отвечает духу семинара и целям – найти новые таланты и убедиться в том, что современная драматургия жива, интересна и привлекательна.

Как раз в таких небольших городах нашей страны живут многие участники семинара – сценаристы и режиссеры, которые только начинают свой творческий путь.

Семинар открылся 1 июня пресс-конференцией в малом зале театра драмы. Руководитель семинара – писатель, драматург и сценарист Алексей Слаповский рассказал о замысле мероприятия и его задачах, главной из которых стало желание найти молодых талантливых сценаристов, говорящих в своих произведениях на понятном зрителю языке и вызывающих интерес у зрителей. Свое видение задач семинара и пожелания успеха его участникам постарались донести до собравшихся заведующая отделом драматургии Союза театральных деятелей России театровед Ольга Новикова, председатель регионального отделения Союза, директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов, директор Рязанского областного драматического театра драмы Семен Гречко.

Были представлены эксперты: драматург Ксения Драгунская, театровед, театральный критик Римма Кречетова, театральный критик из Сербии Наташа Гвозденович, художественный руководитель Московского театра «АпАРТе» Андрей Любимов. А также участники, чьи работы принимают участие в семинаре.

Всего 6 пьес: «Танец на цыпочках» (Зоя Дякина, реж. Ольга Лысак), «Я боюсь любить тебя» (Екатерина Васильева, реж. Нийоле Макутенайте), «Дятел» (Алексей Житковский, реж. Алексей Гирба), «Западня» (Аркадий Королевский, реж. Яков Ломкин), «Соло на ржавых качелях» (Евгений Закиров, реж. Тимофей Миркин). От Рязанского театра драмы в качестве режиссера на семинаре задействован Максим Ларин.

Целую неделю шла подготовка к показам, а ее результаты участники семинара увидели 7 июня в первой из пьес – «Танец на цыпочках». Три одноклассницы, с разными судьбами, из разных семей, оказались одинаково глубоко несчастными. Почему? А вот это они и сказали зрителю – искренне, от сердца, не лукавя. Что для них семья, любовь, долг, что такое быть женщиной и в чем ее предназначение – эти и множество других вопросов стоят перед героинями, и они пытаются на них ответить. Все из семьи, от родителей, и никуда от этого не убежать. Казалось бы, вот действительно поцелованная Богом – Аделия (Марина Мясникова), нашептанная, вымоленная, единственная радость для родителей. Все у нее есть, и даже в избытке, все ее желания – закон. Но родительская огромная любовь и обязанность «соответствовать», «не подвести» забрали у красавицы все силы. А вот Олька (Анна Демочкина) выросла без любви в семье и ничего не имела и даже не мечтала о том, чтобы иметь «такое, как у Адели». Великолепная танцовщица, умница, знаток истории, не окончившая институт по материнской прихоти, отчаявшаяся найти свое счастье и упустившая его. Все было брошено под ноги самого родного человека и растоптано им. Еще одна девочка из класса – Наташка (Марианна Гордеева), всю свою сознательную жизнь готовящаяся стать женой и «хозяюшкой», выйти замуж за военного, и детства-то не имела, гулять не ходила, читать родители не давали – только по программе, и бесконечная стирка, уборка, закрутка, даже на рукоделие времени мало оставалось. Сбылась мечта – замужем. Двое детей, муж военный, а счастья как не было, так и нет. Семьи этих девушек жили стереотипами, и неизвестно, какой из них был страшнее – «не разочаровывать родителей», «муж добытчик – жена хранительница очага», «мы не нищие, чтоб от чужих подарки брать»… их тысячи, этих негласных заповедей. Люди стараются их выполнять, но зачем? На самом деле счастье приходит само, внезапно, когда действительно не ждешь и ни во что не веришь. И это все, что нужно знать о женском счастье…

О любви словами мужчины, о его чувствах и трагедии – второй спектакль – «Я боюсь любить тебя», показанный 8 июня. Писатель (засл. арт. России Олег Пичурин), обеспеченный человек, живет в коттедже в какой-то небольшой деревне. Его «роскошь» и видимое отсутствие труда в поте лица, чтобы как-то оправдать его шикарную, по мнению деревенских, жизнь, просто не дают покоя его соседу (Валерий Рыжков) и соседкам (засл. арт. России Татьяна Петрова и Наталья Паламожных). Да. Вот еще что – жена у него какая-то не такая (Анастасия Бурмистрова) – по дому ходит в одних носках и с ножом бросается на мужа. Семья сменила уже несколько мест жительства, а все потому, что жену пытаются лечить, закалывают уколами до беспамятства. Да, его жена «иная», она иногда не то говорит и не так делает, но она ему нужна. Она ведет интересные и умные речи, например о том, как сделать мир счастливым. Пусть ее решения далеки от реальности, но она об этом думает. А те, из деревни, нет. Да, и еще: хотя она запрещает мужу говорить «это слово» – любовь, он ее отчаянно любит и не знает, как без нее жить. Это еще одна грань любви в семье, в отличие от тех, первых трех видов, необычная, не такая, «как у всех», но очень искренняя. Застывшие на краю сцены актеры в свете софитов, с ножами в руках… Что они хотят сделать? Ведь их ждут врач с инъекциями и «добрые» соседи, старающиеся обезопасить общество! О том, чем на самом деле закончился спектакль, автор предложил подумать зрителям. Имеет ли право на существование такая «не такая» любовь? На этот вопрос еще предстоит ответить.

Два показа о любви, два спектакля о семье, семейных ценностях, а главное – о счастье, таком разном для каждого. Аплодисменты, награждение памятными сувенирами актеров, режиссеров и сценаристов. Теплые слова. Похвалы и вопросы. Задели за живое, вызвали интерес, заставили задуматься… Ведь в этом предназначение спектакля, этого ждет зритель?.. Семинар продолжается. Ждем новых открытий.

Светлана Ардашева