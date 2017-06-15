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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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Танцы с овчарками

00:01 / РВ ТВ
Любимые, преданные, умные, надежные...
Танцы с овчарками

В Центральный парк культуры и отдыха Рязани, на летнюю сцену, пришли они, овчарки разных пород и видов. Разумеется, вместе со своими хозяевами, которые вывели питомцев в свет и вместе с ними закружились в танце. Фристайл – так называлась одна из номинаций ринга служебных собак.

Городская служба по контролю за безнадзорными животными вместе с волонтерскими организациями устроила День овчарки и благотворительную ярмарку. Средства от продажи вещей, принесенных неравнодушными рязанцами, пойдут на содержание собак в пунктах передержки и на помощь безнадзорным животным. Беспородные питомцы тоже стали участниками праздника. Волонтеры продемонстрировали, как они занимаются с собаками и какие навыки те уже получили.

Далекие потомки волка потеряли свою свирепость, но превратились в лучших друзей человека и надежных защитников. Все то, чему научили их хозяева, охотно демонстрировали публике овчарки разных пород: немецкие, шотландские, австралийские, шелти, корги... И возвращались с ринга, неся в зубах подарки, – полные пакеты сухого корма. Хвостатым счастливчикам доставались и другие призы. Например, приглашение в салон красоты.

Все пришедшие на дефиле уверены, что собаки делают людей лучше. Ведь тот, кто не может понять и приручить менее разумное существо, вряд ли будет терпим к себе подобным и снисходительно относиться к слабостям других.

– В мире много плохого. А приходит человек домой – а там любовь, ждущие глаза и бескорыстная радость. А те, кто берет к себе дворняжек, – это вообще люди большого сердца, – говорит кинолог Ольга Максимова.

Директор городской службы по контролю за безнадзорными животными Марина Селезнева напомнила рязанцам, что можно взять понравившееся животное из приюта под опеку или к себе домой.

– Мы ждем у себя и волонтеров, которым нравится ухаживать за животными. Звонить можно по телефонам 44-04-74 по будням и на мобильный 8 (953) 749-17-79 без выходных, – сообщила она.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 108 (5395) от 15 июня 2017 года
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