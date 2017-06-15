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Выпуск № 108 (5395)
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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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Мой двор – моя маленькая Родина

00:01 / Город и мы
В Октябрьском районе принято отмечать праздники во дворах
Мой двор – моя маленькая Родина

Как рассказывают в префектуре района, это позволяет развивать добрососедские отношения и в целом улучшает социальный микроклимат.

На днях в поселке Карцево отметили один из главных праздников страны – День России. Префектура Октябрьского района совместно с активистами ТОС поселка и творческой группой культурно-досугового центра «Октябрь» организовали праздник «Мир глазами детства».

В этот день маленьких жителей поселка ждала интересная развлекательная программа: они могли посоревноваться в силе, ловкости и смекалке. Девчонки и мальчишки участвовали в играх и конкурсах, демонстрировали свои таланты: пели песни, читали стихи. Совместно с родителями они подготовили тематические рисунки о том, как они понимают и видят свою Родину. В конце праздника все его участники получили призы, подарки и сладкое угощение от префектуры.

– Такие значимые праздники, как День России, важно отмечать не только на городском уровне, но и точечно, во дворах. Ведь праздновать веселее всего в компании близких людей, друзей и знакомых, – говорит префект Октябрьского района Александр Селиванов. – Но самое важное – это то, чтобы у маленьких рязанцев как можно раньше формировались ценностные представления о «малой» и «большой» Родине, чувство гордости за Россию.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 108 (5395) от 15 июня 2017 года
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