Мой двор – моя маленькая Родина

В Октябрьском районе принято отмечать праздники во дворах

Как рассказывают в префектуре района, это позволяет развивать добрососедские отношения и в целом улучшает социальный микроклимат.

На днях в поселке Карцево отметили один из главных праздников страны – День России. Префектура Октябрьского района совместно с активистами ТОС поселка и творческой группой культурно-досугового центра «Октябрь» организовали праздник «Мир глазами детства».

В этот день маленьких жителей поселка ждала интересная развлекательная программа: они могли посоревноваться в силе, ловкости и смекалке. Девчонки и мальчишки участвовали в играх и конкурсах, демонстрировали свои таланты: пели песни, читали стихи. Совместно с родителями они подготовили тематические рисунки о том, как они понимают и видят свою Родину. В конце праздника все его участники получили призы, подарки и сладкое угощение от префектуры.

– Такие значимые праздники, как День России, важно отмечать не только на городском уровне, но и точечно, во дворах. Ведь праздновать веселее всего в компании близких людей, друзей и знакомых, – говорит префект Октябрьского района Александр Селиванов. – Но самое важное – это то, чтобы у маленьких рязанцев как можно раньше формировались ценностные представления о «малой» и «большой» Родине, чувство гордости за Россию.