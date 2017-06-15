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Выпуск № 108 (5395)
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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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Не только красота, но и безопасность

00:01 / Город и мы
С 6 июня в Октябрьском районе начались работы по опиловке и валке аварийных деревьев

«Это работа плановая, необходимо убрать сухостой и деревья, которые представляют потенциальную опасность для жителей», – поясняет префект района Александр Селиванов.

Как рассказали в префектуре, качественная опиловка деревьев направлена на улучшение внешнего вида территории, поддержание уровня безопасности граждан. Удаление ветвей разросшегося дерева необходимо проводить своевременно. В противном случае можно получить множество проблем.

Работы по опиловке и валке деревьев ведутся совместно с МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети», МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рязани», а также с участием управляющих компаний района. Опиловка проводится два раза в неделю – по вторникам и пятницам. Древесно-кустарниковые отходы вывозятся на полигон для дальнейшей переработки.

Префектура Октябрьского района обращается к жителям с убедительной просьбой не парковать автомобили в зоне валки и опиловки, чтобы не затруднять проезд спецтехники, а также напоминает, что парковка на дворовой территории предусматривает штрафы: от 500 до 5000 рублей – физическим лицам, от 3000 до 30000 рублей – должностным лицам и от 10000 до 200000 рублей – юридическим лицам.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 108 (5395) от 15 июня 2017 года
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