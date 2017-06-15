Не только красота, но и безопасность

С 6 июня в Октябрьском районе начались работы по опиловке и валке аварийных деревьев

«Это работа плановая, необходимо убрать сухостой и деревья, которые представляют потенциальную опасность для жителей», – поясняет префект района Александр Селиванов.

Как рассказали в префектуре, качественная опиловка деревьев направлена на улучшение внешнего вида территории, поддержание уровня безопасности граждан. Удаление ветвей разросшегося дерева необходимо проводить своевременно. В противном случае можно получить множество проблем.

Работы по опиловке и валке деревьев ведутся совместно с МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети», МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рязани», а также с участием управляющих компаний района. Опиловка проводится два раза в неделю – по вторникам и пятницам. Древесно-кустарниковые отходы вывозятся на полигон для дальнейшей переработки.

Префектура Октябрьского района обращается к жителям с убедительной просьбой не парковать автомобили в зоне валки и опиловки, чтобы не затруднять проезд спецтехники, а также напоминает, что парковка на дворовой территории предусматривает штрафы: от 500 до 5000 рублей – физическим лицам, от 3000 до 30000 рублей – должностным лицам и от 10000 до 200000 рублей – юридическим лицам.