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Выпуск № 108 (5395)
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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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Победила дружба

00:01 / Город и мы
Помимо праздников во дворах, в районе любят устраивать различные спортивные мероприятия, некоторые из которых уже стали традиционными
Победила дружба

Один из самых популярных и собирающих большое количество болельщиков – межнациональный турнир по мини-футболу «Мяч Добра» прошел в Октябрьском районе Рязани. Этот спортивный проект стартовал в 2014 году с целью объединить молодежь разных национальностей в единых спортивных состязаниях. В этот раз турнир, приуроченный к Дню России, прошел на стадионе «Химик», где призы «Мяча Добра» разыгрывались уже в девятый раз.

В играх приняли участие 10 команд национальных общественных организаций Рязани: «Езиды», «Содружество», «Алмаз», «Арарат», «Духовное управление мусульман», «Мирас», «Навбахор», а также команда администрации города. В общей сложности на поле турнира в этот день вышли представители более 15 национальностей, проживающих в Рязани.

В результате упорной борьбы 1 место заняла команда «Езиды», 2 место – «Арарат», 3 место – «Содружество». Все команды-призеры получили грамоты, медали и кубки, предоставленные префектурой Октябрьского района и Советом по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при главе администрации. В качестве суперпризов лучшим игрокам турнира префектура подготовила билеты на тренировку сборной команды России по футболу перед чемпионатом мира по футболу в 2018 году, который пройдет в нашей стране.

Как отметил префект Октябрьского района Александр Селиванов, приветствовавший участников турнира на правах принимающей стороны, именно такие мероприятия, как «Мяч Добра», позволяют молодежи не на словах, а на деле продемонстрировать, наряду с уровнем своей физической подготовки, стремление к межнациональному общению. По его словам, «соревновательный спортивный азарт любителей футбола здесь наполнен приятным послевкусием не победы, а именно участия».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 108 (5395) от 15 июня 2017 года
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