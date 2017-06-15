Матчасть семейной жизни

Недавно глава нашего региона Николай Любимов выступил с интересной социальной инициативой – предусмотреть выплаты семьям при рождении первого ребенка.

Предложение прозвучало на федеральном уровне во время Петербургского экономического форума. Позже, уже во время встречи с рязанскими журналистами, Николай Любимов, комментируя данную инициативу, сказал, что выплата на первенца поможет стимулировать рождаемость.

И хотя Николай Любимов никаких конкретных сумм в своем предложении не озвучил, уже сам факт того, что обращено, наконец, внимание на такое важное событие (а точнее, на его материальную сторону) для любой семьи, как рождение первенца, значимо!

Признаюсь, меня давно уже волнует вопрос, почему маткапитал (крупную сумму, которую выплачивают по линии Пенсионного фонда) дают при рождении как минимум второго ребенка? Безусловно, семья, в которой двое и более детей, нуждается несколько больше, чем та, где растят одного сына или дочку. Но ведь и потребности семьи с одним малышом достаточно велики. Зачастую появление на свет первого ребенка – это момент становления семьи.

Неоценимым подспорьем выплата на первенца могла бы стать в решении жилищного вопроса. Взять хотя бы в качестве примера тот же самый уже «обкатанный» в России материнский капитал. По статистике, подавляющее большинство семей тратят его именно на улучшение жилищных условий. Одна моя приятельница, мать теперь уже троих детей, поначалу к маткапиталу отнеслась скептически – мол, лежат эти деньги где-то, но я же их не вижу (напомню, что эту помощь от государства нельзя обналичить). Зато, когда пришло время их большой семье из пяти человек обзаводиться собственной квартирой, деньги маткапитала существенно облегчили ипотечное бремя.

Очевидно, что материальная помощь на первого ребенка пришлась бы очень кстати женщинам, которые, как это принято говорить, решили родить «для себя», без мужа то есть. Можно сколь угодно долго обсуждать эту тему, ее моральную сторону, говорить, правильно это или нет – сознательно идти на создание неполной семьи без отца… Но надо признать: данное социальное явление в нашей стране имеет место быть. В конце концов бывают разные ситуации, и запретить женщине стать матерью никто не может. Так что одинокие мамы (не люблю это выражение, ибо мать с ребенком уже не одинока) первенцев точно вздохнули бы с облегчением с введением новой меры поддержки.

У темы всякого рода выплат от государства, призванных стимулировать рождаемость, есть и другая сторона. Не раз приходилось слышать мнение о том, что создавать семью, заводить детей и одновременно думать о материальной стороне в некоторой степени аморально. Вроде как не для того же мы рожаем, чтоб получить за это денежное вознаграждение. Так-то оно так, но так уж устроена жизнь, что именно с появлением на свет детей у семьи возникает масса потребностей, требующих денежных вложений. Тот же самый квартирный вопрос, если он не решен, может спровоцировать разлад в семье и даже развод родителей. Примеров предостаточно.

Безусловно, в первую очередь родители несут ответственность за своих детей, и вопрос материальной обеспеченности, увы, здесь не на последнем месте. Но когда есть некая государственная поддержка, родителям это позволяет чувствовать себя более уверенными, а не крутиться-вертеться с утра до вечера и падать от усталости, чтобы обеспечить семью. Хочется надеяться, что инициативе главы рязанского региона (кстати, отца двух дочек) в части выплат семьям за первенца будет дан на федеральном уровне «зеленый свет». В этом случае, думается, и результат в виде повышения рождаемости не заставит себя долго ждать.