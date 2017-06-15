23:20 МСК
Четверг
15 / 06 / 2017
Выпуск № 108 (5395)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
107

Дорожные параллели

00:01 / Из официальных источников
Федеральные трассы на территории области приводятся в нормативное состояние

Глава региона Николай Любимов и руководитель Росавтодора Роман Старовойт обсудили вопросы развития дорожной инфраструктуры на территории области.

Как было отмечено во время встречи, в 2017 году финансирование федеральных дорог в области по сравнению с прошлым сезоном увеличено Росавтодором на 38% (до 6,5 млрд. рублей). В два раза выросли объемы выделяемых средств на капитальный ремонт трасс. К концу года это позволит отремонтировать 146 километров дорожной сети. Еще на 26,5 км будет выполнено устройство защитных слоев покрытия. Свыше 5 км планируется ввести в эксплуатацию по итогам реконструкции.

По словам Романа Старовойта, в настоящее время 78% федеральных трасс на территории региона приведено в нормативное состояние. Этот показатель выше среднего уровня по стране.

В качестве одного из приоритетов работы на трассе М-5 «Урал» было названо строительство Южной объездной дороги вокруг Рязани. Стороны договорились о подготовке проектной документации с последующим запросом на федеральное финансирование объекта. Росавтодор к концу года планирует завершить разработку проектной документации на реконструкцию участка федеральной трассы Р-22 «Каспий» (с 234-го по 250 км). По итогам работ будет подана заявка на выделение средств из государственного бюджета с тем, чтобы реализовать проект в течение 2018 – 2019 гг. Параллельно будет подготовлено предложение о начале проектирования следующего участка этой трассы (с 260-го по 280 км).

Установка в качестве эксперимента на ряде участков федеральной трассы М-5 тросовых ограждений для разделения встречных потоков позволила снизить количество ДТП и тяжесть последствий аварий.

Глава Росавтодора Роман Старовойт подчеркнул, что, помимо развития федеральной сети, ведомство продолжит оказывать финансовую поддержку Рязанской области для выполнения региональных программ по ремонту и строительству дорог в городах и сельских поселениях.

По словам главы региона Николая Любимова, на эти цели в Дорожный фонд области уже перечислен 1 млрд. рублей. Более половины этих средств (625 млн. рублей) направлено на выполнение мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», согласно которому половина трасс Рязанской агломерации к концу года будет приведена в нормативное состояние. Так, 150 млн. рублей направлено на капитальный ремонт пяти мостовых сооружений, будут отремонтированы шесть дорог, ведущих к агропредприятиям в районах области. Николай Любимов отметил, что в 2018 году область планирует подать заявку на выделение федеральных трансфертов для строительства путепровода через железнодорожные пути на участке обхода города Сасова.

В рамках встречи также обсуждались вопросы передачи ряда участков региональных дорог в федеральную собственность.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 108 (5395) от 15 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Древний и молодой
Скопинцы отпраздновали 420-летие родного города
Вячеслав Астафьев
Быть русским
На городище «Старая Рязань» 18 июня пройдет акция исторической памяти
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Власть
Готовим программу вместе
«Единороссы» назвали кандидата. В выборах губернатора от партии власти примет участие Николай Любимов
Татьяна Железнова
Репортаж
Древний и молодой
Скопинцы отпраздновали 420-летие родного города
Вячеслав Астафьев
Общество
Гранты для фермеров
Господдержка обеспечивает рекордный рост производства в крестьянских хозяйствах
Юрий Евстифеев
Общество
Герои нашего времени
Рязанцы – в числе победителей Всероссийской общественной инициативы «Горячее сердце»
Ольга Драган
Общество
Новый формат обслуживания
В Рязани активно развивается федеральный проект «Бережливая поликлиника»
Анна Добролежа
Город и мы
Мой двор – моя маленькая Родина
В Октябрьском районе принято отмечать праздники во дворах
Светлана Максимова
Город и мы
Не только красота, но и безопасность
С 6 июня в Октябрьском районе начались работы по опиловке и валке аварийных деревьев
Светлана Максимова
Город и мы
Победила дружба
Помимо праздников во дворах, в районе любят устраивать различные спортивные мероприятия, некоторые из которых уже стали традиционными
Светлана Максимова
Культура
Российская драматургия: новые имена
На сцене Рязанского театра драмы прошли показы произведений молодых российских драматургов в рамках XXX Всероссийского семинара «Авторская сцена»
РВ ТВ
Танцы с овчарками
Любимые, преданные, умные, надежные...
Димитрий Соколов
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы