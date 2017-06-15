Дорожные параллели

Федеральные трассы на территории области приводятся в нормативное состояние

Глава региона Николай Любимов и руководитель Росавтодора Роман Старовойт обсудили вопросы развития дорожной инфраструктуры на территории области.

Как было отмечено во время встречи, в 2017 году финансирование федеральных дорог в области по сравнению с прошлым сезоном увеличено Росавтодором на 38% (до 6,5 млрд. рублей). В два раза выросли объемы выделяемых средств на капитальный ремонт трасс. К концу года это позволит отремонтировать 146 километров дорожной сети. Еще на 26,5 км будет выполнено устройство защитных слоев покрытия. Свыше 5 км планируется ввести в эксплуатацию по итогам реконструкции.

По словам Романа Старовойта, в настоящее время 78% федеральных трасс на территории региона приведено в нормативное состояние. Этот показатель выше среднего уровня по стране.

В качестве одного из приоритетов работы на трассе М-5 «Урал» было названо строительство Южной объездной дороги вокруг Рязани. Стороны договорились о подготовке проектной документации с последующим запросом на федеральное финансирование объекта. Росавтодор к концу года планирует завершить разработку проектной документации на реконструкцию участка федеральной трассы Р-22 «Каспий» (с 234-го по 250 км). По итогам работ будет подана заявка на выделение средств из государственного бюджета с тем, чтобы реализовать проект в течение 2018 – 2019 гг. Параллельно будет подготовлено предложение о начале проектирования следующего участка этой трассы (с 260-го по 280 км).

Установка в качестве эксперимента на ряде участков федеральной трассы М-5 тросовых ограждений для разделения встречных потоков позволила снизить количество ДТП и тяжесть последствий аварий.

Глава Росавтодора Роман Старовойт подчеркнул, что, помимо развития федеральной сети, ведомство продолжит оказывать финансовую поддержку Рязанской области для выполнения региональных программ по ремонту и строительству дорог в городах и сельских поселениях.

По словам главы региона Николая Любимова, на эти цели в Дорожный фонд области уже перечислен 1 млрд. рублей. Более половины этих средств (625 млн. рублей) направлено на выполнение мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», согласно которому половина трасс Рязанской агломерации к концу года будет приведена в нормативное состояние. Так, 150 млн. рублей направлено на капитальный ремонт пяти мостовых сооружений, будут отремонтированы шесть дорог, ведущих к агропредприятиям в районах области. Николай Любимов отметил, что в 2018 году область планирует подать заявку на выделение федеральных трансфертов для строительства путепровода через железнодорожные пути на участке обхода города Сасова.

В рамках встречи также обсуждались вопросы передачи ряда участков региональных дорог в федеральную собственность.