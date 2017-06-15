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Выпуск № 108 (5395)
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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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Быть русским

00:01 / Из официальных источников
На городище «Старая Рязань» 18 июня пройдет акция исторической памяти

В числе организаторов акции – Всемирный Русский народный Собор, возглавляемый Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, Данилов ставропигиальный мужской монастырь (г. Москва), военно-патриотическое движение «Юнармия», клуб «Русский предприниматель». Проект реализуется при поддержке правительства Рязанской области.

Планируется, что в акции «Быть русским!» примут участие более 1000 представителей общественных организаций.

В том числе Федерация хоккея с мячом РФ, Федерация самолетного спорта РФ, Федерация городошного спорта РФ, Федерация по русским шахматам РФ, Федерация бильярдного спорта РФ.

На городище будет совершен молебен по погибшим защитникам Древней Руси, состоится шествие к Поклонному кресту святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

В рамках проекта состоится церемония посвящения в юнармейцы, турнир по русским силовым единоборствам имени Евпатия Коловрата, мастер-классы от известных спортсменов, фестиваль русской кухни, показательные выступления сборной РФ по высшему пилотажу.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 108 (5395) от 15 июня 2017 года
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