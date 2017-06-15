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Выпуск № 108 (5395)
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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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Гранты для фермеров

00:01 / Общество
Господдержка обеспечивает рекордный рост производства в крестьянских хозяйствах
Автор фото: Александр Королев | Гранты для фермеров
Фото: Александр Королев.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия области Дмитрий Филиппов вручил документы на гранты 10 начинающим фермерам и руководителям шести семейных животноводческих хозяйств – победителям конкурсного отбора, на котором комиссией было рассмотрено 45 бизнес-проектов. На гранты направлено 71,2 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов.

Сразу отметим выгоду для экономики в целом. За последние пять лет грантовая поддержка рязанских фермеров обошлась государству в 210,7 миллиона рублей. Но рост валового производства в КФХ превзошел все ожидания. Только за прошлый год, например, оно увеличилось в 2,6 раза: фермеры выпустили продукции на сумму 3,8 миллиарда рублей. Правда, в сравнении с крупными рязанскими хозяйствами этот объем не столь внушителен. Но грантовая поддержка продолжается.

Среди победителей конкурсного отбора 2017 года – представители Касимовского, Клепиковского, Мило­славского, Пронского, Рязанского, Сараевского, Сасовского, Скопинского, Спасского и Шацкого районов. Из шести прошедших отбор семейных хозяйств четыре планируют создать молочно-товарные фермы, два – будут реконструировать помещения для производства мяса. Проекты всех 10 начинающих фермеров связаны тоже с животноводством. При этом откормом скота будут заниматься четверо из них, молочным скотоводством – пятеро, овцеводством – один.

Семейное хозяйство Ольги Михайловой из села Успенского Скопинского района прочно стоит на ногах. Здесь более 90 голов КРС на откорме, причем скот обеспечивается кормами с обрабатываемых семьей земель.

– Грант нам очень нужен, – говорит Ольга. – К мясному направлению мы намерены прибавить молочное, завести свое дойное стадо. В представленный конкурсной комиссии бизнес-проект мы вкладываем более 15 миллионов собственных рублей. Но положенная по гранту государственная помощь – в полтора раза больше. Мы счастливы, что прошли конкурсный отбор.

Собственные средства, по условиям конкурса, должны вкладывать в бизнес не только семейные хозяйства, но и начинающие фермеры. Правда, для первых объем собственных денег составляет 40 процентов от общей стоимости проекта, для последних – 10 процентов. Размер грантов для начинающих фермеров – до трех миллионов рублей, для семейных животноводческих хозяйств – до 23 миллионов рублей.

Дмитрий Филиппов отметил, что сотрудники областного минсельхоза будут сопровождать бизнес-проекты в процессе реализации, оказывать фермерам всемерную помощь. Малый бизнес на селе обеспечивает занятость жителей, стабилизирует обстановку на рынке труда. У фермеров, получателей грантов 2017 года, в хозяйствах будет создано не менее 40 дополнительных рабочих мест.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 108 (5395) от 15 июня 2017 года
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