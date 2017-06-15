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Выпуск № 108 (5395)
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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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Герои нашего времени

00:01 / Общество
Рязанцы – в числе победителей Всероссийской общественной инициативы «Горячее сердце»
Автор фото: Дмитрий Осинин | Герои нашего времени
Фото: Дмитрий Осинин.

Заслуженные награды заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина вручила пяти молодым людям (жителям Скопинского района и города Касимова). Они участвовали в спасении утопавших.

– Благодарю вас за помощь, за то, что вы в своей жизни уже совершили подвиг, – обратилась к ребятам Елена Буняшина. – А родителям хочу сказать, что это большое счастье, когда есть такие дети.

Учащиеся десятого и восьмого классов Вослебовской школы Скопинского района Даниил Месткомский и Иван Дорожкин в конце июля прошлого года приехали на пруд в село Вердерево и увидели, что в воде захлебываются и уже теряют сознание двое детей. Друзья сразу же кинулись им на помощь. Десятилетняя и шестилетняя девочки были спасены.

В конце марта прошлого года шестилетняя девочка гуляла вдоль берега Оки в микрорайоне Затон (Касимов) и провалилась под лед. По счастливой случайности двое молодых людей, пятнадцатилетний Егор Шемонаев и тринадцатилетний Николай Нестеров, которые возвращались с занятий, увидели происходящее. Они сразу же бросились девочке на помощь. К ним присоединился восемнадцатилетний Артем Назьмов. Когда девочку вытащили из воды, ей сделали искусственное дыхание.

Ребята говорят, что в те минуты, когда спасали детей, у них не было и мысли о том, что они рискуют. О себе в критической ситуации молодые люди не думали. Было лишь желание помочь. «О том, что сын участвовал в спасении девочки, узнала от соседей и коллег, – вспоминает мама Антона Назьмова Марина. – Сам он ничего не сказал, пока я не спросила. Был шокирован случившимся, переживал за девочку».

Во время церемонии вручения награды Всероссийской общественной инициативы «Горячее сердце» начальник Главного управления МЧС России по Рязанской области Сергей Филиппов подчеркнул: «Вы рисковали собой, спасали других. Вы – наши первые помощники».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 108 (5395) от 15 июня 2017 года
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