Герои нашего времени

Рязанцы – в числе победителей Всероссийской общественной инициативы «Горячее сердце»

Заслуженные награды заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина вручила пяти молодым людям (жителям Скопинского района и города Касимова). Они участвовали в спасении утопавших.

– Благодарю вас за помощь, за то, что вы в своей жизни уже совершили подвиг, – обратилась к ребятам Елена Буняшина. – А родителям хочу сказать, что это большое счастье, когда есть такие дети.

Учащиеся десятого и восьмого классов Вослебовской школы Скопинского района Даниил Месткомский и Иван Дорожкин в конце июля прошлого года приехали на пруд в село Вердерево и увидели, что в воде захлебываются и уже теряют сознание двое детей. Друзья сразу же кинулись им на помощь. Десятилетняя и шестилетняя девочки были спасены.

В конце марта прошлого года шестилетняя девочка гуляла вдоль берега Оки в микрорайоне Затон (Касимов) и провалилась под лед. По счастливой случайности двое молодых людей, пятнадцатилетний Егор Шемонаев и тринадцатилетний Николай Нестеров, которые возвращались с занятий, увидели происходящее. Они сразу же бросились девочке на помощь. К ним присоединился восемнадцатилетний Артем Назьмов. Когда девочку вытащили из воды, ей сделали искусственное дыхание.

Ребята говорят, что в те минуты, когда спасали детей, у них не было и мысли о том, что они рискуют. О себе в критической ситуации молодые люди не думали. Было лишь желание помочь. «О том, что сын участвовал в спасении девочки, узнала от соседей и коллег, – вспоминает мама Антона Назьмова Марина. – Сам он ничего не сказал, пока я не спросила. Был шокирован случившимся, переживал за девочку».

Во время церемонии вручения награды Всероссийской общественной инициативы «Горячее сердце» начальник Главного управления МЧС России по Рязанской области Сергей Филиппов подчеркнул: «Вы рисковали собой, спасали других. Вы – наши первые помощники».