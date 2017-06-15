Новый формат обслуживания

В Рязани активно развивается федеральный проект «Бережливая поликлиника»

Для ознакомления с первыми результатами внедрения принципов бережливого производства в Рязанской области, а также проведения дополнительного обучения в регион прибыли представители «Рос­атома», к которым присоединились рабочие группы из министерства здравоохранения Удмуртской республики и министерства здравоохранения Пензенской области.

В регионе проект «Бережливая поликлиника» стартовал 2 мая. Его участниками стали городская детская поликлиника №7 и городская поликлиника №6. Представители «Росатома» ознакомились с уже проделанной работой в этих медучреждениях в рамках проекта, а также посетили РязГМУ имени Павлова, где будет создан центр обучения бережливому производству.

– Принципы бережливого производства – это японская методика, которая включает кайзен (постоянное улучшение). Не нужно думать, что это экономия на уровне «не включать лишний раз свет». Бережливое производство включает оптимизацию и модернизацию работы, позволяющих сократить время, которое пациент проводит в поликлинике, а также создать доброжелательную атмосферу в лечебном учреждении, – говорит администратор рабочей группы по реализации проекта «Бережливая поликлиника» при министерстве здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец.

Каждая из поликлиник-участниц выбрала несколько основных направлений, которые она хотела бы улучшить в ходе проекта. В городской детской поликлинике №7 это информатизация (электронный документооборот, запись через терминал и Интернет), создание открытой регистратуры (ресепшена) для лучшей коммуникации медсотрудника с посетителями и разделение потоков больных и здоровых детей. В городской поликлинике №6 планируется улучшение и оптимизация процессов диспансеризации (сокращение прохождения диспансеризации с трех дней до одного), информатизация и создание открытой регистратуры.

До конца 2017 года тиражирование проекта планируется еще в двух медицинских организациях: городской детской поликлинике №1 и поликлинике при Рязанской ЦРБ.

По мнению главы региона Николая Любимова, реализация проекта, разработанного государственной корпорацией «Росатом», позволит в перспективе решить проблему с очередями в поликлиниках путем оптимизации работы врачей, регистратуры и лабораторий. Глава региона отметил, что этот проект уже реализуется в нескольких регионах и доказал свою эффективность.

Прямая речь

Владимир Арженцов,

руководитель проекта «Росатома» «Бережливая поликлиника»:

– Федеральный проект «Бережливая поликлиника» создан по инициативе Правительства РФ. Для участия в проекте определили поликлиники, в которых было больше всего жалоб от пациентов. Главная задача проекта – изменить парадигму отношений между медицинским персоналом и пациентами. Сотрудники поликлиник должны понимать, что удовлетворенность пациента заключается не только в том, чтобы его вылечили, но и в том, чтобы лечение проходило вовремя, в короткий срок, без особых затрат, чтобы, приходя в поликлинику, пациент видел высокую культуру обслуживания и чувствовал, что о нем постоянно заботятся. В нашем проекте ставится задача улучшения работы медперсонала и увеличение производительности труда.