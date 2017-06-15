Готовим программу вместе

«Единороссы» назвали кандидата. В выборах губернатора от партии власти примет участие Николай Любимов

На XXVI партийной конференции в рязанском Дворце молодежи региональное отделение «Единой России» подвело итоги предварительного голосования на выборах губернатора, стартовавшего в марте.

Предварительное голосование – процедура, предусмотренная уставом «Единой России». Правом выдвижения кандидатур обладали члены регионального политсовета и президиум генерального совета партии. В список участников предварительного голосования для последующего выдвижения от партии кандидата на должность губернатора вошли президент Рязанской торгово-промышленной палаты, депутат Рязанской областной Думы Татьяна Гусева, начальник 309 центра специальной физической подготовки и выживания Воздушно-десантных войск, депутат Рязанской областной Думы Сергей Лукьянов, глава региона Николай Любимов и заведующий травмоцентром областной клинической больницы, сопредседатель регионального отделения ОНФ в Рязанской области Владимир Юдин.

В течение двух месяцев каждый из кандидатов провел встречи с секретарями местных и первичных отделений партии, внес свои предложения в программу развития региона.

Победителя определили по результатам тайного голосования делегатов на конференции. По итогам подсчета голосов лидером стал Николай Любимов – он набрал 125 голосов. Татьяну Гусеву поддержали восемь делегатов, по семь голосов получили Сергей Лукьянов и Владимир Юдин.

Николай Любимов поблагодарил партийцев за доверие, отметив, что это кредит доверия, и его предстоит оправдать. Глава региона остановился на приоритетах экономической и социальной политики, которые были определены в ходе общения с людьми и легли в основу предвыборной партийной программы.

– Цель мы ставим общую: чтобы регион вошел в число территорий с действительно высоким уровнем социального самочувствия граждан. Главные задачи в этой сфере определены Майскими указами Президента РФ. Со своей стороны я приложу все силы, чтобы указы безоговорочно выполнялись в Рязанской области, – сказал Николай Любимов.

В поддержку кандидата высказались Татьяна Гусева и Владимир Юдин. Они подчеркнули, что в его программе учтены выдвинутые ими предложения по поддержке бизнеса и развитию здравоохранения. А директор мемориального музея-усадьбы академика И.П. Павлова, заслуженный работник культуры РФ Наталья Загрина выступила с инициативой создать штаб общественной поддержки кандидата в губернаторы от «Единой России» Николая Любимова.

Решением конференции была принята предвыборная программа партии. Как отметил секретарь регионального отделения «ЕР» Аркадий Фомин, безусловными приоритетами в ней являются развитие и сбережение человеческого капитала, реализация Майских указов Президента России, обеспечение устойчивого экономического роста, укрепление социальной сферы, создание комфортных условий проживания, благоприятной городской среды.

– Важно, что приоритеты в программе кандидата в губернаторы расставили сами люди, – подчеркнул Аркадий Фомин.

Николай Любимов:

В первую очередь нужно приводить экономику к современному формату, создавать высокотехнологичные рабочие места.

Качественные и доступные медицинские услуги должны получать все жители области, как в крупных городах, так и в сельских районах. Для этого будет продолжено укрепление материально-технической базы здравоохранения, и в первую очередь, строительство нового комплекса БСМП на 540 мест. Кроме того, улучшить работу первичного звена позволит участие региона в федеральном проекте «Бережливая поликлиника», разработанного государственной корпорацией «Росатом». В настоящее время проект реализуется в двух поликлиниках Рязани, и до конца 2017 года будет растиражирован еще в двух медицинских организациях.

Работа с предприятиями, независимо от их формы собственности, будет строиться на основе единых и понятных для всех правил, обеспечения прозрачности инвестпроцесса, использования формата «одного окна» и индивидуального подхода там, где это необходимо. За счет внедрения этих принципов регион в перспективе может войти в ТОП-10 национального инвестиционного рейтинга. Нам вполне по силам увеличить объем инвестиций в три раза в течение трех лет.

Важно сохранить и усилить динамику развития в малом и среднем предпринимательстве, где занято 30% работоспособного населения области. Для стимулирования деловой активности будут использоватьcя современные инструменты. Нужно упорядочить существующие льготы, сделать их более адресными, отказаться от неэффективных механизмов.

В 2017 году на реализацию муниципальных инициатив впервые выделены средства из областного бюджета. Общая сумма составит 7,5 млн. рублей. Инициативы касаются обустройства мемориальных комплексов, благоустройства рекреационных зон, установки детских спортивных площадок. Сейчас проходит конкурс, по его итогам поддержку получат не менее 25 проектов.

(из выступления на XXVI конференции

регионального отделения партии

«Единая Россия»)



