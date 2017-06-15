Древний и молодой

Скопинцы отпраздновали 420-летие родного города

Более четырех столетий назад Скопин назывался Острожком. Он возник на одной из засечных черт системы оборонительных укреплений Московского государства. В 1870 году в этих краях обнаружили огромные залежи угля, и вскоре здесь появились первые шахты. Благодаря развитию промышленности рос и развивался город. В ноябре 1941 года скопинцы при участии 84-й отдельной бригады морской пехоты одними из первых повернули фашистов в бегство, не допустив к Москве.

Все значимые праздники горожане начинают у Вечного огня, где в 1941 году шел бой за освобождение города. В городе и его микрорайонах защитникам Родины установлены памятники.

30 Героев Советского Союза, 6 полных кавалеров ордена Славы – уроженцы скопинской земли. Улицы города названы их именами. 8 мая 2015 года, в год 70-летия Великой Победы, Скопину было присвоено почетное звание Рязанской области «Город воинской доблести». В день 420-летия торжества начались с возложения цветов и гирлянды славы к памятнику защитникам Скопина.

Славный город

«Славный город Скопин» – так называется книга, которую презентовали в этот день. Решение о том, чтобы подобное издание увидело свет, принял общественный совет по культуре при администрации Скопина. К сбору материалов подключились промышленники, мастера гончарного промысла, работники культуры, образования, медицины, краеведы, фотографы. Кто мог поделиться информацией о Скопине, приносили материалы в отдел культуры и туризма, начальник которого Марина Ретюнская взяла на себя решение всех организационных вопросов и стала главным редактором издания.

– Основные финансовые средства (более 100 тысяч рублей) были получены от нашего земляка из Зеленограда Владимира Серегина, – говорит Марина Ретюнская. – Он там возглавляет производственный холдинг «Элас». Без помощи скопинцев, откликнувшихся на наш призыв помочь в сборе материала, книга вряд ли получилась бы такой объемной, охватывающей буквально все стороны жизни города. Автором-составителем книги выступил член военно-исторического общества Скопина Андрей Серегин. Работает он инженером-программистом на Скопинском автоагрегатном заводе, и ранее литературной работой не занимался.

– Историей родного города я увлекаюсь более 10 лет, – рассказывает Андрей Серегин. – Ту информацию, которую нахожу, считаю народным достоянием и публикую для жителей Скопина в Интернете. Книга «Славный город Скопин» – моя первая проба пера.

Тираж издания – 100 экземпляров. Первыми на презентации в День города книгу получили те, кто представил для нее информацию, а также ветераны войны, труда, почетные гости. Далее она разойдется по школам, предприятиям, учреждениям культуры. Если будут предложения от предпринимателей, то может быть издан дополнительный тираж книги.

Город художников, гончаров и музыкантов

Директор художественной школы Скопина Надежда Костина в должности уже 36 лет и гордится тем, что обучение по пятилетней предпрофессиональной программе «Живопись» в школе начали в 2012 году, на год раньше, чем во всех остальных муниципалитетах области. В этом году свидетельство об окончании школы получили 19 юношей и девушек. Надежда Павловна считает, что не все станут художниками, но полученные знания и навыки наверняка помогут ребятам в смежных профессиях, например, в гончарном деле, которое молодые скопинцы с удовольствием осваивают.

Скопин своими гончарами славится. На международный фестиваль гончаров съезжаются мастера со всего мира. А в день 420-летия города в краеведческом музее открыли выставку «Юбилейный Скопин».

– Мы открыли ретроспективную выставку, на которой представлены все наши авторы, – говорит народный художник РФ, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства Татьяна Голованова. – Основная задача была – не лучшие работы показать, а представить каждого автора. Здесь работы тех, кто трудится на производстве, в частных мастерских, наших заслуженных ветеранов. Самый известный автор, пожалуй, Михаил Михайлович Пеленкин – лауреат Государственной премии в области литературы и искусства, потомственный гончар в четвертом поколении. Он возрождал скопинский гончарный промысел после Великой Отечественной войны.

Скопин по праву считается в регионе центром музыкальной культуры. На базе ДК был открыт филиал Рязанской областной филармонии. В учреждениях культуры действуют 11 народных и 2 образцовых коллектива. В День города Скопин стал большой песенной площадкой. Здесь не только свои яркие и самобытные исполнители песен, но и композиторы. На торжества приехал из Рязани заместитель председателя регионального отделения военно-исторического общества Александр Трушин. Родом он из микрорайона Заречный. Там же окончил музыкальную школу. Жизнь свою Александр Сергеевич связал с армией и музыкой. Капитан второго ранга пишет патриотические песни. В день 420-летия города на улицах звучала его песня «Мой древний Скопин».

– Мне нравится праздник тем, что он хорошо организован, – говорит Александр Трушин. – Очень много творческих коллективов выступало. Моя песня – о героях Скопина, о Пересвете, о природе. Красной нитью идет река Верда. «Я сердцем навечно в ту речку влюблен, мой город Скопин и Скопинский район».

В День России символичным было то, что в Скопин приехала делегация из белорусского города-побратима Столина. Обмен делегациями проходит ежегодно, и в день 420-летия Скопина в вечерней культурной программе участников праздника своими песнями развлекал вокально-инструментальный ансамбль «Бриз» из Столина.

– За организацию культурной программы я не переживал, – говорит глава администрации Скопина Олег Асеев. – Здесь у нас очень хорошие традиции, праздновать мы умеем. В этот раз свою подготовку к Дню города мы сосредоточили на благоустройстве. К своему 420-летию Скопин стал чище и уютнее. Также мы стали участниками федерального проекта «Театры малых городов» партии «Единая Россия». Нам будет выделено 3 миллиона рублей. Из них 500 тысяч направим на замену светового и звукового оборудования в молодежном театре «Предел» Владимира и Ирины Дель, а 2,5 миллиона рублей пойдут на реконструкцию большой сцены в зале Дворца культуры.

Скопин театральный

В День города в молодежном театре «Предел» прошла премьера спектакля «Сартали-мортали». В основу драматургии были положены детские рассказы Антона Павловича Чехова.

Детские мечты о будущем, показанные в спектакле, изображены юными театралами на таком высоком эмоциональном подъеме, что это удивило и приятно порадовало не только зрителей, но даже и режиссера. Владимир Дель честно признался, что не ожидал от своих воспитанников такой самоотдачи на сцене.

Вскоре спектакль увидят зрители Тамбовской области, куда с гастрольной поездкой отправляется театр «Предел». Планирует режиссер показать «Сартали-мортали» и в Рязани, на сцене камерного зала областной филармонии, с которой у театра давно сложились добрые творческие отношения.

Спектакль вместе со скопинцами посмотрела и высоко оценила творческие возможности театра популярная актриса из Москвы Виктория Тарасова, широко известная благодаря своей роли майора, а потом и подполковника Зиминой в телесериале «Глухарь». Виктория Юрьевна приняла участие во всех праздничных мероприятиях и провела со скопинцами творческую встречу.

Завершился День города в Скопине праздничным шествием, в котором участвовали производственные и творческие коллективы города. Возглавил колонну отряд барабанщиц из города Уварово Тамбовской области. С тамбовчанами у скопинцев тоже наладился творческий обмен. В Уварове выступал Скопинский театр народной песни «Шанс». Так что город живет, развивается и молодеет.