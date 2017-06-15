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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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Открытость и прозрачность управления финансами в Рязани отметили на всероссийском уровне

09:02 / Общество
Областной центр стал лауреатом Х Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами»

По итогам X Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами», в котором приняли участие 64 субъекта Российской Федерации, Рязань стала лауреатом в номинации «За открытость и прозрачность управления финансами», финансово-казначейское управление награждено почетной грамотой за достижения в сфере управления муниципальными финансами.

Всего в рамках конкурса было рассмотрено 260 заявок от городских округов и муниципальных районов. Участников оценивали по 69 показателям, в том числе – качеству управления бюджетными доходами, расходами и муниципальной собственностью, эффективности бюджетного планирования и исполнения бюджета, долговой политике, открытости и прозрачности деятельности местных финансовых органов, а также их кадровому составу.

Конкурс проводится с 2007 года журналом «Бюджет» совместно с Союзом финансистов России и при поддержке Совета Федерации. В состав конкурсной комиссии входят представители Совета Федерации, Государственной Думы и Министерства финансов России.

Как сообщают в финансово-казначейском управлении, в этом году Рязань была отмечена жюри конкурса во второй раз – 2012 году Рязань стала призером в номинации «За высокое качество организации предоставления муниципальных услуг».

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 июня 2017 года
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