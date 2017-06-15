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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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В текущем году рязанские аграрии планируют ввести в сельхозоборот не менее 25 тысяч гектаров земли

09:13 / Экономика
Эти данные были озвучены на прошедшей в региональном минсельхозе видеоконференции по вопросу использования пашни

Конференцию с главами администраций муниципальных районов области провел министр сельского хозяйства и продовольствия Виталий Артемов. По данным Управления Росреестра по области на 01.01.2017 года в области имеется 1450 тысяч гектаров пашни. 420 тысяч гектаров из них не используются.

Более 90 процентов используется пашни в Ермишинском (94 процента), Ряжском (93,5 процента), Захаровском (93 процента), Александро-Невском (92,1 процента) муниципальных районах. Менее 50 процентво пашни обрабатываются в Путятинском (44,8 процента), Клепиковском (37,9 процента), Пителинском (35,8 процента), Шиловском (33,2 процента), Спасском (33,2 процента) и Кадомском (16,2 процента) районов.

Минсельхозом разработан порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей при реализации культуртехнических мероприятий.

Напомним, что субсидии по ставке 50 процентов от суммы фактических затрат предоставляются по следующим направлениям:

- расчистка мелиорируемых земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха;

- расчистка мелиорируемых земель от камней и иных предметов;

- рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичная обработка почвы.

В текущем году в области планируется ввести в сельскохозяйственный оборот не менее 25 тысяч гектаров земли. Из них: 3 тысячи гектаров – в Скопинском, 2,8 тысячи гектаров – в Михайловском, 2,5 тысячи гектаров – в Чучковском и по 2 тысячи гектаров – в Шиловском, Захаровском и Рыбновском районах.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 июня 2017 года
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