65 организаций Рязани перестают быть должниками

С начала года они полностью или частично погасили задолженность в муниципальный бюджет

Такие данные приводит финансово-казначейское управление, подводя итоги работы межведомственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины юридических и физических лиц по платежам, поступающим в доход бюджета города Рязани, за 5 месяцев 2017 года.

Таким образом, дополнительно мобилизовано в бюджетную систему Российской Федерации 15 692,5 тыс. рублей, в том числе, в бюджет города Рязани – 11 941,7 тыс. рублей.

В результате работы межведомственной комиссии по легализации теневых трудовых отношений заключены трудовые договоры с около 3,4 тысячами наемных работников. Кроме того, рассмотрены 13 организаций, выплачивающих заработную плату ниже уровня МРОТ, из которых 9 заявили о неполной занятости сотрудников; 4 работодателя повысили заработную плату работникам, исполнив тем самым рекомендации комиссии.

На анонимную «горячую линию» МВК поступили 23 обращения о задержке работодателями заработной платы, из них после вмешательства комиссии 11 организаций погасили задолженности перед сотрудниками.

Всего, по информации финансово-казначейского управления, с января по май этого года проведено 17 заседаний комиссии по укреплению финансовой дисциплины. На них было рассмотрено более 100 плательщиков – порядка 40 процентов от общего количества приглашенных на заседания юридических и физических лиц.

Источник: сайт администрации Рязани