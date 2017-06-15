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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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По ряду адресов в Рязани снижена подача холодной воды

09:45 / Актуально

«Водоканал города Рязани» сообщает, что в связи с ремонтными работами на водопроводе с 8.00 сегодняшнего дня до 22.00 20 июня снижена подача холодной воды по следующим адресам:

- ул. Михайловское шоссе, д. с 69 по 73 с корпусами, д. 250, д. 250 корп. 1, д. 250 корп. 2, д. 250 корп. 3, д. 250 корп. 4, д. 250 корп. 5, д. 250 корп. 6, д. 250 корп. 7;

- ул. Мехзавод, д. с 1 по 37;

- ул. Керамзавод;

- ул. Октябрьский городок, д. 19, д. 20, д. 21, д. 33, д. 34, д. 34а, д. 35, д. 36, д. 36а, д. 37, д. 38, д. 39, д. 40, д. 43, д. 123;

- ул. Кирпичный завод, д. с 1 по 16;

- ул. Первомайский проспект;

- ул. Вокзальная;

- ул. Чкалова;

- ул. Военных Автомобилистов;

- ул. Покровская (частный сектор);

- ул. Мирная (частный сектор);

- ул. Роща (частный сектор);

- ул. Карьерная (частный сектор);

- ул. Ситниковская (частный сектор);

- ул. Михайловское шоссе (частный сектор);

- ул. проезд Машинистов.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 июня 2017 года
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