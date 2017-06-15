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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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Юные рязанцы состязались в конкурсе на знание правил дорожного движения

09:51 / Общество
Районный этап всероссийского конкурса «Безопасное колесо» прошел в Шиловском районе
Автор фото: Светлана Максимова | Юные рязанцы состязались в конкурсе на знание правил дорожного движения
Фото: Светлана Максимова.

На территории базы отдыха «Хуторок рыбака» команды пяти школ района (шиловской N1, инякинской, желудевской, ерахтурской и лесновской) демонстрировали практические и теоретические знания правил дорожного движения. Оценивали подготовку школьников сотрудники районного отдела ГИБДД. Как пояснил начальник отдела Дмитрий Лукашкин, база отдыха не случайно выбрана местом проведения конкурса: здесь обустроен настоящий автодром в миниатюре, с дорожными знаками и разметкой, что позволяет закрепить правила дорожного движения в условиях, приближенных к реальным.

По итогам состязаний первое место присуждено команде шиловской школы N1. Теперь школьники будут представлять район на областном этапе конкурса. Призовые места были присуждены, в том числе, за лучшие практические навыки, лучшие знания первой медицинской помощи.

Свои победы школьники отметили за «сладким» столом.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 июня 2017 года
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