Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 22.01 на пульт дежурного «01» поступила информация о пожаре на улице Тимуровцев в городе Рязани. Горело строящееся нежилое здание. Люди в пожаре не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
В Рязани 2 пожарных автомобиля тушили возгорание в нежилом здании
10:07 15.06.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 июня 2017 года
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