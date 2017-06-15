В рязанских лагерях детям рассказали о правилах дорожного движения для пешеходов

Прошла профилактическая акция ГИБДД «Умный пешеход»

Как сообщает сайт УМВД России по области, в рамках акции инспекторы по пропаганде рязанской ГИБДД вместе с активистами городского молодежного движения «Дороги БЕЗопасности» центра профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Мой выбор» встретились с ребятами, отдыхающими в школьных лагеря Железнодорожного района Рязани.

В ходе акции для ребят провели тематическую игру, в ходе которой напомнили им правила дорожного движения для пешеходов.

Фото с сайта УМВД России по области