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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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В рязанских лагерях детям рассказали о правилах дорожного движения для пешеходов

10:15 / Общество
В рязанских лагерях детям рассказали о правилах дорожного движения для пешеходов

Прошла профилактическая акция ГИБДД «Умный пешеход»

Как сообщает сайт УМВД России по области, в рамках акции инспекторы по пропаганде рязанской ГИБДД вместе с активистами городского молодежного движения «Дороги БЕЗопасности» центра профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Мой выбор» встретились с ребятами, отдыхающими в школьных лагеря Железнодорожного района Рязани.

В ходе акции для ребят провели тематическую игру, в ходе которой напомнили им правила дорожного движения для пешеходов.

Фото с сайта УМВД России по области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 июня 2017 года
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