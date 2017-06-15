Пожар произошел вчера вечером в поселке Ильич Михайловского района. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного «01» в 18.40. Горел деревянный хозяйственный сарай. Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы.
В Рязанской области сгорел сарай
10:18 15.06.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 июня 2017 года
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