В Рязанской области сгорел сарай

Пожар произошел вчера вечером в поселке Ильич Михайловского района. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного «01» в 18.40. Горел деревянный хозяйственный сарай. Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы.