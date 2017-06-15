Как сообщает сайт УМВД России по области, в отдел полиции поступили сведения, что в Рязани в одном из магазинов на улице Чкалова подросткам продают спиртное. Во время профилактических рейдов участковые уполномоченные полиции встретили рядом с магазином подростка с пивом, который рассказал, где именно купил его. Женщину-продавца привлекли к административной ответственности. Однако это ее не остановило. Позже ситуация повторилась вновь. Жители сообщили полицейским, что в магазине снова продают алкоголь подросткам. В ходе рейдов информация подтвердилась. В отношении 50-летней продавщицы возбуждено уголовное дело по ст.151.1 УК РФ, по которой предусмотрен штраф в размере 80 тысяч рублей.
Сотрудница рязанского магазина отоваривала подростков пивом
10:23 15.06.2017 / Общество
Злоумышленнице грозит штраф
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 июня 2017 года
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