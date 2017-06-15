23:18 МСК
Четверг
15 / 06 / 2017
Выпуск № 108 (5395)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
126

Сотрудница рязанского магазина отоваривала подростков пивом

10:23 / Общество
Злоумышленнице грозит штраф

Как сообщает сайт УМВД России по области, в отдел полиции поступили сведения, что в Рязани в одном из магазинов на улице Чкалова подросткам продают спиртное. Во время профилактических рейдов участковые уполномоченные полиции встретили рядом с магазином подростка с пивом, который рассказал, где именно купил его. Женщину-продавца привлекли к административной ответственности. Однако это ее не остановило. Позже ситуация повторилась вновь. Жители сообщили полицейским, что в магазине снова продают алкоголь подросткам. В ходе рейдов информация подтвердилась. В отношении 50-летней продавщицы возбуждено уголовное дело по ст.151.1 УК РФ, по которой предусмотрен штраф в размере 80 тысяч рублей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В рязанских лагерях детям рассказали о правилах дорожного движения для пешеходов

Юные рязанцы состязались в конкурсе на знание правил дорожного движения

За сутки в Рязанской области зарегистрировали 25 преступлений и происшествий

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:58
Глава рязанского региона Николай Любимов: «Работа отрасли здравоохранения напрямую влияет на демографическую ситуацию и социальное благополучие граждан»
17:18
Глава Рязанского региона Николай Любимов поручил проверить стоимость лекарств в аптеках
17:10
В Рязани наградили медиков, оказывавших помощь пострадавшим в крупном ДТП в Михайловском районе
17:02
10 ребят из Рязанской области примут участие во Всероссийской Робототехнической Олимпиаде
16:32
Николай Любимов: «Будем привлекать инвестиции в соцсферу Рязанской области»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы