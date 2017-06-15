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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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Полиция сообщила подробности вчерашнего ДТП на Московском шоссе в Рязани: три человека в больнице

10:34 / Происшествия
Полиция сообщила подробности вчерашнего ДТП на Московском шоссе в Рязани: три человека в больнице

Как сообщает сайт УМВД России по области, автоавария произошла вчера в 18.10 в Рязани напротив дома 21 на Московском шоссе. 33-летний житель областного центра, управляя автомобилем «Дэу Нексиа», не выбрал безопасную для движения дистанцию, в результате иномарка столкнулась с двигавшимся в попутном направлении «Ниссаном Террано». От удара «Ниссан» развернуло и отбросило вправо, где он столкнулся с двигавшимся в попутном направлении «Пежо 408». После столкновения автомобиль «Дэу» отбросило к правому краю проезжей части, где он врезался в фонарный столб.

В результате ДТП пострадали водители всех автомобилей-участников аварии. С травмами различной степени тяжести водителей доставили в больницу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 июня 2017 года
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