Полиция сообщила подробности вчерашнего ДТП на Московском шоссе в Рязани: три человека в больнице

Как сообщает сайт УМВД России по области, автоавария произошла вчера в 18.10 в Рязани напротив дома 21 на Московском шоссе. 33-летний житель областного центра, управляя автомобилем «Дэу Нексиа», не выбрал безопасную для движения дистанцию, в результате иномарка столкнулась с двигавшимся в попутном направлении «Ниссаном Террано». От удара «Ниссан» развернуло и отбросило вправо, где он столкнулся с двигавшимся в попутном направлении «Пежо 408». После столкновения автомобиль «Дэу» отбросило к правому краю проезжей части, где он врезался в фонарный столб.

В результате ДТП пострадали водители всех автомобилей-участников аварии. С травмами различной степени тяжести водителей доставили в больницу.