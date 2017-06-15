ДТП произошло сегодня в 09:40 на пересечении Московского шоссе и улицы Западной в Рязани. Маршрутное такси перестраивалось на крайнюю левую полосу движения и столкнулось с легковушкой, ехавшей в попутном направлении.
В Рязани легковушка столкнулась с маршруткой
10:36 15.06.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 июня 2017 года
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