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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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В Рязани легковушка столкнулась с маршруткой

10:36 / Происшествия

ДТП произошло сегодня в 09:40 на пересечении Московского шоссе и улицы Западной в Рязани. Маршрутное такси перестраивалось на крайнюю левую полосу движения и столкнулось с легковушкой, ехавшей в попутном направлении.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 июня 2017 года
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