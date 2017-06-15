Житель Рязани украл из подъезда велосипед

Как сообщает сайт УМВД России по области, в отдел полиции обратилась 30-летняя рязанка, которая обнаружила, что из ее подъезда похитили велосипед. Транспортное средство она припарковала на ночь в подъезде с помощью парковочного тросика. Утром тросик оказался «перекушен», а велосипед исчез. Полицейские опросили местных жителей и составили словесный портрет возможного злоумышленника. Подозрение пало на 42-летнего жителя города. Его разыскали. Недалеко от места жительства подозреваемого полицейские нашли и похищенный велосипед. Краденое изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 5-ти лет лишения свободы. Подозреваемого взяли под стражу.