В Рязани задержали злоумышленника, подозреваемого в серии автокраж

Как сообщает сайт УМВД России по области, из автомобиля «ВАЗ-2114», припаркованного у одного из рязанских торговых центров вор украл женскую сумочку. Полицейские задержали злоумышленника на месте преступления. Оказалось, что вор открыл салон автомобиля с помощью высокотехнологичного устройства, захватывающего электронный код сигнализации. Похищенное изъяли.

Полицейские выяснили, что ранее задержанный 52-летний житель региона был неоднократно судим за автокражи. Правда, раньше он взламывал автомобили ломиками и имитациями ключей. В ходе расследования выяснилось, что задержанный причастен к еще одной краже, проводится проверка.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет.