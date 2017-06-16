Согласно оперативной информации МЧС России по области, сегодня в 10.00 спасатели поисково-спасательной станции на воде из реки Ока у села Нарма Ермишинского района подняли тело мужчины. К работам привлекались 1 единица техники, 1 плавсредство, 5 человек поисково-спасательной станции на воде города Касимов.
Из реки в Рязанской области достали труп мужчины
11:51 15.06.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 июня 2017 года
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