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Главная страница / Рязанские новости / 16 июня 2017 года
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В Рязани на 7 улицах отремонтировали дороги

13:09 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, по данным на 15 июня, сданы в эксплуатацию объекты улично-дорожной сети Рязани по улицам Великанова, Лесопарковой, Молодцова, Прижелезнодорожной, Бирюзова, Советской Армии, проезду Речников. На Старообрядческом проезде и улице Станкозаводской подрядчики выполняют работы по обустройству инфраструктурой.

Строительно-монтажные работы продолжаются на улицах Чкалова, Высоковольтной, Разина, Трудовой, Большой, Северном и Южном переулках, участке дороги от улиц Октябрьской до проезда Шабулина, Первомайскому проспекту.

Подрядные организации продолжают устранять дефекты дорожного полотна. В частности, работу провели на участках улиц Спортивной и Черновицкой.

В течение недели дорожные ямы ликвидировали на участках автомобильных дорог по Московскому шоссе (дублере), Куйбышевскому шоссе, улицам Белякова и 3 Бутырки.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 июня 2017 года
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