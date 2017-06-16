В Рязани на 7 улицах отремонтировали дороги

Как сообщает сайт администрации областного центра, по данным на 15 июня, сданы в эксплуатацию объекты улично-дорожной сети Рязани по улицам Великанова, Лесопарковой, Молодцова, Прижелезнодорожной, Бирюзова, Советской Армии, проезду Речников. На Старообрядческом проезде и улице Станкозаводской подрядчики выполняют работы по обустройству инфраструктурой.

Строительно-монтажные работы продолжаются на улицах Чкалова, Высоковольтной, Разина, Трудовой, Большой, Северном и Южном переулках, участке дороги от улиц Октябрьской до проезда Шабулина, Первомайскому проспекту.

Подрядные организации продолжают устранять дефекты дорожного полотна. В частности, работу провели на участках улиц Спортивной и Черновицкой.

В течение недели дорожные ямы ликвидировали на участках автомобильных дорог по Московскому шоссе (дублере), Куйбышевскому шоссе, улицам Белякова и 3 Бутырки.