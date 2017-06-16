В Сельцах начал работу лагерь «Зарница» для «трудных» подростков Рязанской области

Профильный лагерь военно-патриотической направленности «Зарница» организуется и проводится уже 22 года в летний период на базе загородного учебного центра Академии ФСИН России совместно с министерством образования Рязанской области. Его цель – организация полноценного отдыха детей и подростков, их социально-психологическая реабилитация и оздоровление, профилактика и предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних.

С 1995 года более 1500 несовершеннолетних правонарушителей в возрасте от 10 до 15 лет прошли в нем реабилитацию.

– Программа лагеря включает в себя курс теоретических занятий по социальной психологии, психологическое тестирование и ознакомление с основами уголовного и административного права, – рассказывает руководитель лагерных сборов, начальник отделения организации социальной работы академии Александр Марков. – Так как наш лагерь спортивно-оздоровительный, в рамках практических занятий серьезное внимание будет уделено военно-патриотической и физической подготовке подростков.

В качестве воспитателей с подростками будут заниматься сотрудники академии и курсанты старших курсов. Для оздоровления подростков и организации их досуга лагерь полностью обеспечен спортивным инвентарем, игровым материалом, имеет все необходимое для занятий в кружках. Кроме того, на территории загородного учебного центра расположены спортивный городок, турники, специальная полоса препятствий. В период отдыха организуются соревнования по настольному теннису, футболу, волейболу, шахматам, шашкам. Проводятся различные творческие конкурсы, организуются просмотры военно-патриотических фильмов.

Свою работу летний лагерь завершит 28 июня.