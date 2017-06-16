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Главная страница / Рязанские новости / 16 июня 2017 года
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Рязанцы узнают о том, как была устроена жизнь в городе 400 лет назад

14:23 / Туризм
14 июня на улице Почтовой в областном центре дан старт проекту «Узнаем город вместе»
Рязанцы узнают о том, как была устроена жизнь в городе 400 лет назад

В рамках проекта все интересующиеся историей местные жители и туристы смогут узнать, как была устроена жизнь в городе 400 лет тому назад. Маршрут проекта проложен по экскурсионно-навигационной системе «Исторический навигатор», установленной этой весной по инициативе администрации Рязани, и разработан сотрудниками регионального Туристско-информационного центра.

Проект – это попытка использовать установленную в городе навигационную систему первого пешеходного маршрута «Рязань историческая», включающую 7 пилонов и 27 стрелок-указателей, чтобы горожане и туристы получили от прогулки по городу максимум впечатлений и знаний.

Маршрут стартовал на улице Почтовой, где в центральной ее части установлен пилон с общей ознакомительной информацией. Инициаторы проекта вручили его первым участникам бесплатные путеводители и разъяснили, как пользоваться навигацией; далее они самостоятельно прошли весь маршрут, ориентируясь по стрелкам-указателям. На финише экскурсии – у памятника Евпатию Коловрату – членам экскурсионной группы было предложено ответить на вопросы викторины, а давшие лучшие ответы участники были отмечены памятными сувенирами.

Комментируя журналистам такую форму работы с туристами и горожанами, директор мемориального музея-усадьбы академика И.П. Павлова Наталья Загрина, поддержала начинание. Она отметила, что этот проект поддерживает направление, названное главой региона Николаем Любимовым приоритетным для всей Рязанской области. Речь идет о развитии въездного и внутреннего туризма как об одной из составляющих общей инвестиционной стратегии. Постоянный туристический поток стимулирует позитивные изменения в экономике, создает условия для развития более 40 отраслей, так или иначе сопряженных с туристическими услугами. Новые маршруты, события, достопримечательности призваны привлекать туристов в регион.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 июня 2017 года
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