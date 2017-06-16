Жительницу Рязанской области осудят за убийство супруга

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы Рязанского района. Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что вечером 15 февраля этого года обвиняемая в доме в поселке Новоселки распивала спиртные напитки в компании своего супруга и соседей. Во время застолья между супругами на почве ревности возникла ссора, которая переросла в драку. Женщина взяла нож и ударила им мужа. От полученных ран он скончался на месте.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором Рязанского района обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.