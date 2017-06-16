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Главная страница / Рязанские новости / 16 июня 2017 года
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Жительницу Рязанской области осудят за убийство супруга

14:44 / Общество

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы Рязанского района. Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что вечером 15 февраля этого года обвиняемая в доме в поселке Новоселки распивала спиртные напитки в компании своего супруга и соседей. Во время застолья между супругами на почве ревности возникла ссора, которая переросла в драку. Женщина взяла нож и ударила им мужа. От полученных ран он скончался на месте.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором Рязанского района обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 июня 2017 года
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