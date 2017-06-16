При поддержке РНПК юные хозяева Мещеры совершили экспедицию

При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего предприятия НК «Роснефть», сводный волонтерский отряд детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» совершил экспедицию в село Гремячка Милославского района Рязанской области. Юные экологи, а это более 30 человек, провели очередную акцию по восстановлению парка дома-усадьбы Петра Семенова-Тян-Шанского, цель которой – сохранение памяти известного земляка, исследование Милославской лесостепи, благоустройство Гремячьего родника и формирование экологических знаний у молодежи. Для школьников это уже одиннадцатая по счету экспедиция в места, связанные с памятью великого ученого и государственного деятеля, и девятая, совершенная при поддержке РНПК.

В течение недели юные экологи приводили в порядок аллею серебристых тополей, что в бытность Семенова-Тян-Шанского вела через парк к речке Ранове. Ребята собрали и сожгли растительную ветошь и сухие ветви. Кроме того, был наведен порядок в заброшенном доме, который принадлежал семье Тян-Шанских и в позапрошлом веке был молочной кухней. Со временем этот дом планируется включить в архитектурный ансамбль музея. В один из дней волонтеры посетили памятник природы – урочище Зеркалы, которое в числе других 46 территорий России объявлен заповедной зоной, провели ботанические исследования, осмотрели плотину бобров и последствия их жизнедеятельности. Также юные экологи совершили мини-поход в Липецкую область в село Рязанка, где находится еще один музей – родовой дом Семеновых.

Помощь в организации экологической экспедиции для детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» стала очередным мероприятием программы РНПК по экологическому воспитанию школьников, развитию чувства гордости за свою малую родину, сохранению памяти наших знаменитых земляков. С 2011 года предприятие активно поддерживает инициативы юных экологов и исследователей клуба «Хозяин Мещеры». При содействии предприятия учащиеся приняли участие в строительстве новых вольеров для диких птиц в питомнике «Птицы без границ» в селе Папушево, в очистке от мусора берега реки Прони, в открытом экологическом уроке «Лес: проблемы и пути решения», в научно-практической конференции школьников «Мой исследовательский проект», прошедшей на базе Окского биосферного природного музея, в презентации книг биолога-натуралиста Ивана Назарова, посетили исторический музей в городе Москве, побывали с экскурсией в РНПК.