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Главная страница / Рязанские новости / 16 июня 2017 года
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Жителей Рязанской области осудят за разбой и изнасилование

15:42 / Общество

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Спасского района. Мужчин обвиняют в совершении краж, разбое, насильственных действиях сексуального характера, изнасиловании, незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия.

Следствием установлено, что вечером 6 сентября прошлого года у железнодорожной платформы «Пахотино» в Спасском районе мужчины, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись огнестрельным оружием, которое ранее изготовил один из них, напали на незнакомую 53-летнюю женщину. Они избили и изнасиловали женщину, а затем скрылись с места преступления. Преступников задержали по «горячим» следам. Кроме того следователи установили, что в этот же день, обвиняемые проникли в два дома в садоводческом товариществе «Надежда» в деревне Пахотино. Оттуда они похитили чужое имущество и продукты питания.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором Спасского района обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 июня 2017 года
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